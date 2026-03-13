Taxă de intrare pentru turiștii la Domul din Koln

Domul (catedrala) din Koln, celebră în lumea întreagă, va începe să perceapă o taxă de intrare pentru turiștii care doresc să o viziteze.

Fondurile astfel obținute vor fi utilizate pentru a acoperi costurile în creștere ce vizează mentenanța, protecția și gestionarea catedralei, au anunțat administratorii monumentului, conform Agerpres.

Taxa va fi percepută începând din a doua jumătate a acestui an și se va aplica pentru vizitele în interiorul uriaș al acestei catedrale din Koln, un oraș din vestul Germaniei.

Catedrala va putea fi în continuare utilizată în regim de gratuitate de către credincioși. Totuși, decanul Guido Assmann a dezvăluit că turiștii reprezintă aproximativ 99% din totalul vizitatorilor.

Cuantumul taxei de intrare nu a fost deocamdată anunțat.

Domul din Koln, inclusă de UNESCO în patrimoniul mondial, este una dintre cele mai renumite clădiri istorice din Germania. Construcția sa a început în 1248 și a continuat timp de mai multe secole, fiind finalizată abia în 1880.