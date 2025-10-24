Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Muzeul Luvru (foto: Pixabay)

Statul francez nu va primi compensații după furtul de la Luvru. Bijuteriile nu erau asigurate

📁 Muzee
Autor: Viorica Marin
🗓️ 24 octombrie 2025

Statul francez nu va beneficia de nicio compensație financiară pentru pierderea unor bijuterii istorice furate recent din Muzeul Luvru, întrucât acestea nu erau asigurate. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii, potrivit Financial Times.

Furtul a avut loc în noaptea de 19 octombrie, când persoane neidentificate au pătruns în muzeu folosind un lift de marfă pentru a ajunge la etajul al doilea. Hoții au tăiat vitrinele de protecție și au sustras opt obiecte de mare valoare, inclusiv o broșă cu diamante care a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, precum și mai multe coliere și diademe. În timpul retragerii, hoții au scăpat coroana împărătesei, care a fost ulterior recuperată intactă.

Statul, propriul asigurator pentru patrimoniul național

Autoritățile franceze au explicat că obiectele sustrase fac parte din patrimoniul cultural național și, în aceste condiții, nu sunt acoperite de asigurări comerciale. „Statul francez acționează în calitate de propriul asigurator pentru colecțiile naționale atunci când acestea sunt păstrate în sediile muzeelor de stat”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Culturii.

Oficialii au argumentat că polițele de asigurare privată sunt rareori justificate în astfel de cazuri, din cauza valorii ridicate a obiectelor și a probabilității scăzute a unor daune. Excepțiile sunt făcute doar în cazul expozițiilor temporare sau al împrumuturilor internaționale, când sunt încheiate asigurări specifice.

Citește mai multe amănunte pe adevarul.ro

