Muzeul Luvru (foto: Pixabay)

Care este valoarea bijuteriilor furate de la Muzeul Luvru?

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 22 octombrie 2025

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marți seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează AFP.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, a adăugat procuroarea franceză pentru postul RTL, precizând că răufăcătorii „nu vor câștiga” această sumă „dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”, informează Agerpres.

Laure Beccuau a confirmat numărul de „patru persoane identificate ca fiind prezente la fața locului”, deschizând totuși posibilitatea ca „în jurul lor” să se fi aflat totodată „o întreagă serie de echipe” care „i-au ajutat pe hoți să comită furtul”.

Întrebată despre existența unor eventuale complicități interne în cadrul celui mai vizitat muzeu din lume, doamna Beccuau a spus că nu poate să răspundă „prin da sau prin nu” în acest stadiu al anchetei.

Potrivit acesteia, pe lângă magistrații de la Jurisdicția Specializată Interregională (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris, care conduc anchetele, „în jur de o sută” de anchetatori sunt mobilizați la Paris în acest dosar.

Muzeul Luvru, redeschis la trei zile după furt

Muzeul Luvru și-a redeschis porțile vizitatorilor, miercuri dimineață, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoți care au furat opt bijuterii a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro, transmit agențiile AFP și EFE.

Primii vizitatori au început să intre la 09:00, ora obișnuită de deschidere, în cel mai vizitat muzeu din lume.

Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă „o perioadă de timp”, după cum a declarat Muzeul Luvru.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autoritățile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franței” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

