Jaf la Muzeul Luvru: Bijuterii de o „valoare inestimabilă”, furate de hoți

Mai multe bijuterii au fost furate, duminică dimineață, de la Muzeul Luvru din Paris, în cadrul unui jaf comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii din Franța.

Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente ale anchetei, între orele 09:30 și 09:40 (07:30 și 07:40 GMT). Răufăcătorii, al căror număr nu a fost comunicat pentru moment, ar fi venit cu un scuter și au utilizat un ascensor de marfă pentru a ajunge în sala care îi interesa, informează Agerpres.

Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunțându-și închiderea „din motive excepționale”, informează AFP citând surse concordante.

Bijuteriile sunt de o „valoare inestimabilă”, a declarat ministrul de interne, Laurent Nunez. El a explicat pentru media franceze că hoții erau „trei sau patru” și că au operat în „șapte minute”.

Ei au pătruns în muzeu din exterior utilizând o „nacelă” care era pe un camion pentru a pătrunde „în sala Apollo”. La mai multe ore după comiterea furtului, ministrul culturii a anunțat că una dinte bijuteriile furate a fost găsită în împrejurimile muzeului.

A fost deschisă o anchetă pentru furt în grup organizat și asociere de răufăcători în vederea comiterii unei crime, aceasta fiind încredințată Brigăzii de combatere a banditismului (BRB) din cadrul poliției judiciare, cu susținerea Biroului central de luptă împotriva traficului cu bunuri culturale (OCBC), a precizat pentru AFP parchetul din Paris, care precizează că prejudiciul exact este „în curs de evaluare”.

Muzeul Luvru rămâne închis

Muzeul Luvru va rămâne în cele din urmă închis publicului, luni, după ce duminică a fost ținta unui jaf în timpul căruia au fost furate bijuterii ale Coroanei Regale franceze, cu 'o valoare inestimabilă', transmite agenția EFE.

Conducerea muzeului nu a oferit imediat un motiv pentru a justifica această decizie. Inițial se presupunea că turiștii vor putea intra în muzeu, însă nu vor putea vizita Galerie d'Apollon, sau Galeria Apollo, în care hoții au pătruns duminică și au furat nouă bijuterii, dintre care una (coroana împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea) a fost pierdută sau abandonată în timpul fugii, fiind recuperată cu unele daune.