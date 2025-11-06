Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Voluntari polonezi din Brigăzile Internaționale, în timpul războiului civil spaniol (© Wikimedia Commons)

Spania acordă cetățenie descendenților Brigăzilor Internaționale din războiul civil

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 6 noiembrie 2025

Guvernul spaniol a acordat cetățenie unui număr de 170 de descendenți ai voluntarilor din Brigăzile Internaționale, în semn de recunoaștere a luptei lor împotriva fascismului în timpul dictaturii lui Franco, care a urmat războiului civil.

Se estimează că aproximativ 32.000 de voluntari din întreaga lume s-au alăturat brigăzilor antifasciste în timpul războiului civil, informează publicația britanică de The Guardian.

„Va fi o onoare să-i numim compatrioți. Chemăm la apărarea aceleiași democrații pe care au apărat-o și ei, într-o perioadă în care aceasta este amenințată în întreaga lume”, a spus premierul spaniol Pedro Sánchez despre noii cetățeni, la o ceremonie desfășurată la Madrid.

Această lună marchează cea de-a 50-a aniversare a morții lui Francisco Franco, a cărui lovitură de stat din iulie 1936 a declanșat conflictul de trei ani.

„Decizia guvernului spaniol subliniază hotărârea sa de a șterge moștenirea toxică a dictaturii lui Franco. Multe familii ale membrilor Brigăzilor Internaționale au continuat să militeze pentru restabilirea democrației în Spania în acei ani întunecați. Acordarea cetățeniei spaniole pentru acești descendenți împlinește spiritul promisiunii istorice făcute de Republica Spaniolă de a oferi o casă Brigadierilor”, a declarat Jim Jump, președintele International Brigade Memorial Trust din Londra.

Unul dintre cei care au primit cetățenia este Peter Crome, profesor pensionar de medicină geriatrică și fiul lui Len Crome, care a servit ca medic în Brigăzile Internaționale la Jarama, lângă Madrid, și în timpul Bătăliei de pe Ebro.

Len Crome s-a născut în Letonia, pe atunci parte a Imperiului Rus, și a venit în Marea Britanie în 1926, unde a studiat medicina la Edinburgh.

„Era ceea ce azi am numi un om de stânga, dar nu era membru al unui partid politic. Era îngrijorat de ascensiunea fascismului și a antisemitismului. Ca mulți alții, aceste motive l-au determinat să meargă în Spania”, a spus Peter Crome.

Len Crome era poliglot, vorbea rusă și germană, printre alte limbi, și astfel a putut comunica cu numeroșii voluntari veniți din întreaga lume. Drept urmare, la sfârșitul anului 1938 fusese promovat la funcția de medic-șef.

La întoarcerea în Marea Britanie, a anticipat izbucnirea războiului cu Germania și a cerut să se alăture armatei teritoriale. Totuși, a fost respins pe motiv că nu avea tată britanic și, prin urmare, „era eligibil pentru expulzare din Regatul Unit”.

Peter crede că această respingere și experiențele din Spania l-au determinat pe tatăl său să se înscrie în Partidul Comunist.

Originea sa suspectă nu l-a împiedicat însă să fie înrolat mai târziu în război, unde a servit din nou ca medic și a fost decorat cu Crucea Militară pentru curajul dovedit în Italia, în Bătălia de la Monte Cassino.

Peter Crome a spus că această recunoaștere a descendenților voluntarilor este rodul unei campanii de lungă durată a unor grupuri din Spania și din alte țări. Între 2009 și 2013, cetățenia a fost acordată celor 23 de membri supraviețuitori ai Brigăzilor Internaționale.

Guvernul spaniol a făcut, de asemenea, pași suplimentari pentru a interzice Fundația Națională Francisco Franco, acordându-i 10 zile pentru a respinge acuzația conform căreia obiectivele și activitățile sale contravin spiritului legii memoriei democratice, deoarece promovează „apologia franchismului” și „lezează demnitatea victimelor”. După expirarea termenului, vor începe procedurile judiciare.

De asemenea, guvernul spaniol ar putea adopta în această lună un decret care va dispune îndepărtarea simbolurilor pro-fasciste și a altor relicve ale dictaturii, „astfel încât acestea să fie eliminate o dată pentru totdeauna din străzile, piețele, satele și orașele noastre, fără scuze sau întârzieri”, a spus Sánchez.

Pe lângă onorarea voluntarilor internaționali, guvernul a recunoscut și „datoria de recunoștință” față de 18 victime ale dictaturii, printre care poetul Federico García Lorca, ucis în 1936, și regizorul Luis Buñuel, care a fost exilat și ale cărui lucrări au fost cenzurate în Spania.

