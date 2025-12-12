Societatea de Științe Istorice din România: „Programa pentru clasa a IX-a trebuie să fie regândită”

Societatea de Științe Istorice din România, cea mai cuprinzătoare asociație profesională din România în domeniul istoriei, reunind profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și pasionați de istorie, având ca scop promovarea cercetării și a educației istorice, își exprimă îngrijorarea față de maniera de elaborare și conținuturile programei de istorie pentru clasa a IX-a de liceu.

„Atragem atenția opiniei publice din România că programa disciplinei istorie are un impact direct și profund în societate. Pentru cel puțin un deceniu, generațiile de elevi și de viitori cetățeni care trebuie să interiorizeze valorile și principiile unei societăți democratice, vor învăța istoria pe bazele acestei programe care ridică serioase semne de întrebare”, precizează un comunicat al Societății de Științe Istorice din România.

„Ministerul Educației a dat startul procesului de elaborare a programelor școlare, stabilind pripit deadline-uri strânse, fapt care intră în contradicție cu importanța pe care o incumbă un proces cu o adâncă responsabilitate civică și cu impact asupra existenței democratice a țării și care necesită suficientă reflecție și multiple consultări. Mai mult, procesul de consultare publică a fost demarat doar pentru programa de clasa a IX-a (ca în cazul altor discipline la fel de importante), în condițiile în care modelul curricular se bazează pe dezvoltarea de competențe, ceea ce reprezintă un proces de durată ce depășește limitele calendaristice ale unui an școlar. Pe cale de consecință, consultarea are valoare extrem de limitată și în orice caz nu poate fi considerată ca îndeplinind criteriul de legalitate a procesului de aprobare.

În mod inevitabil, sunt probleme. Societatea de Științe Istorice din România a identificat aproape 200 de puncte care trebuie în mod imperios reconsiderate. Punctele acestea lasă loc multor ambiguități. Iată de ce, pe baza expertizei noastre și a atașamentului față de valorile unei școli ancorate în modernitate, vom pune aceste observații la dispoziția Ministerului Educației și Grupului de Lucru pentru Elaborarea Programei de Istorie.

Ceea ce ne propune programa este o istorie precumpănitor politică, europocentrică și masculină. Deși femeile au fost dintotdeauna la paritate numerică cu bărbații, observăm că sunt incluse doar două personaje feminine.

Problematică este și relația dintre istoria universală (de fapt, europeană, căci alte spații nu prea apar, iar atunci când apar, tot o perspectivă europeană predomină) și cea, regională. Nici chiar Europa nu este întreagă în programă, predomină o viziune axată pe spațiul occidental și cel mediteranean; nordul european și sud-estul (cu excepția lumii bizantine, dar și acolo limitările sunt drastice) aproape că nu apar. Viziunea comisiei de elaborare ne propune o istorie mai degrabă rankiană și care ignoră evoluțiile istoriografice din ultima jumătate de secol. Rezultatul este o istorie simplificată dincolo de necesar și care trece din brevitate în nesemnificativ. Pe baza observațiilor și analizei efectuate, SȘIR consideră că Programa, în forma sa actuală, are foarte mari probleme: de viziune, de structură, de posibil impact educațional, de conținuturi. Aparent nu conținuturile sunt totuși problema, mai degrabă viziunea, mai exact... absența ei.

Pornind de la observațiile de mai sus, sub rezerva relației acestei programe cu programele pentru clasele X-XII, Societatea de Științe Istorice din România consideră că programa pentru clasa a IX-a trebuie să fie regândită și efectuate modificări semnificative. În forma actuală, credem că programa nu îndeplinește standardele de calitate necesare, iar graba Ministerului Educației este una nefastă”, adaugă Societatea de Științe Istorice din România.