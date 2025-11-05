Sculptură furată în timpul Primăverii Arabe, returnată Egiptului

Țările de Jos au anunțat că vor returna Egiptului o sculptură furată veche de 3.500 de ani.

Potrivit Inspectoratului Olandez pentru Informații și Patrimoniu, este „foarte probabil” ca această sculptură de piatră, datând din perioada faraonilor, să fi fost furată în timpul Primăverii Arabe, fie în 2011, fie în 2012, informează BBC.

Un deceniu mai târziu, sculptura a reapărut la un târg de artă și antichități din Maastricht, iar în urma unei sesizări anonime, autoritățile olandeze au stabilit că fusese furată și exportată ilegal.

Dick Schoof, premierul interimar al Țărilor de Jos, a promis returnarea artefactului în timpul ceremoniei de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean de Arheologie din Giza, desfășurată în acest weekend.

Guvernul olandez a declarat că sculptura, care îl reprezintă pe un înalt demnitar din dinastia faraonului Tutmes al III-lea, are o „semnificație profundă pentru identitatea Egiptului”.

Statueta fusese scoasă la vânzare la târgul The European Fine Art Foundation în 2022. Negustorul a predat voluntar artefactul după ce autoritățile au fost informate despre proveniența sa ilegală.

„Țările de Jos sunt angajate, atât la nivel național, cât și internațional, să asigure returnarea patrimoniului către deținătorii săi legitimi”, arată autoritățile olandeze.

Știrea vine în contextul în care Egiptul a sărbătorit în acest weekend inaugurarea uriașului Mare Muzeu Egiptean, care expune moștenirea sa arheologică.

Construcția muzeului, propusă pentru prima dată în 1992, a fost întreruptă de evenimentele din timpul Primăverii Arabe.

Costând aproximativ 1,2 miliarde de dolari, complexul adăpostește 100.000 de artefacte, inclusiv conținutul complet al mormântului intact al tânărului rege Tutankhamon și faimoasa sa mască de aur.

Egiptologii de renume speră că muzeul va consolida cererile de repatriere a unor antichități importante aflate în alte țări.

Printre acestea se numără și Piatra din Rosetta, cheia descifrării hieroglifelor, care se află expusă la British Museum din Londra.