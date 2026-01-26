Rusia contra Ucraina: războiul dronelor

Uniunea Sovietică era lagărul militar ce părea indestructibil și era pregătit doar pentru cucerirea întregii planete în numele ideologiei formulate cândva de Karl Marx. Industria era dominată de combinate imense și ar fi trebuit să asigure prosperitate și putere militară.

Anul 1991 a fost cel în care Uniunea Sovietică s-a spart în noi republici după granițele trasate cândva de liderii de la Kremlin după interese de moment.. Federația Rusă a rămas principala moștenitoare a imperiului ideologic, este cel mai mare stat din lumea contemporană și dispune de resurse naturale inimaginabile, suficiente pentru a asigura fericirea și bunăstarea celor circa 146 milioane de locuitori. Totuși, nivelul de trai se menține la nivel scăzut, autoritățile fiind interesate să realizeze o imagine frumoasă în capitală și marile orașe, insule mici risipite prin imperiul ideologic și totalitar.0

Moscova dă impresia că a apărut un adevărat El Dorado, dovadă fiind prosperitatea celor definiți drept oligarhi și zgârie-nori ce amintesc de rivalul american. Realitatea este că majoritatea populației trăiește ca-n trecut și calitatea serviciilor lasă de dorit. Tehnica din regiuni întregi a rămas din era sovietică în condițiile în care guvernul central nu mai este interesat de investițiile deschise înainte de 1991 și nici de fabrici puțin rentabile.

S-a dorit realizarea unei mari puteri și s-a dezvoltat o industrie de armament ce trebuia să fie peste concurența din restul lumii, dar acest complex industrial copleșea sectorul civil. Uniunea Sovietică a fost concepută numai și numai pentru satisfacerea unor fantezii politice ce porneau din operele lui Marx și Engels și care au fost puse în practică îndeosebi de Iosif Stalin.

Roboții zburători modești de la începutul ostilităților

Începerea războiului cu Ucraina la 24 februarie 2022 a scos la lumină cu ce se ocupau anumite centre industriale și cerul statului atacat a început să se umple cu roboți zburători, cei ce inițial erau folosiți pentru recunoaștere. Mobilitatea deosebită peste terenuri grele și obstacole le-a recomandat pentru acțiuni ofensive și conducerea de la Kremlin. Proiectele existau chiar de dinainte de război, dar evoluția luptelor a dus la accelerarea procesului.

Dronele Orlan-10 ajungeau la o masă de cel mult 15 kg, erau ieftine și puteau să ajute unitățile de infanterie și, mai ales, pe cele de artilerie cu informații asupra dispozitivului inamic. Militarii ucraineni au declarat că au doborât sute de astfel de aparate de zbor și trupele ruse au rămas fără informații esențiale. Construcțiile erau rudimentare, dar erau periculoase prin ceea ce puteau să descopere în adâncimea frontului ucrainean. Generalii ruși au pus accent pe armament greu și pe aviația clasică, noile mijloace militare părând niște jucării ce nu pot aduce multă slavă. Părerea s-a schimbat radical după ce dronele ucrainene au reușit să scoată din luptă tancuri grele cu ajutorul unor mici încărcături de explozibil.

Mult mai periculoase au fost produsele firmei ZALA și varianta Lancet-1 putea să atace țintele cu un kilogram de explozibil. Varianta optimizată în urma experiențelor de pe câmpul de luptă a dus la o sporire a încărcăturii de luptă până la 5 kg, ceea ce le-a transformat intr-un pericol mortal pentru blindatele grele și autotunuri. Trecerea la fibra optică a dus la creșterea eficienței armelor zburătoare în fața mijloacelor de bruiaj. Statul rus a rămas generos cu substanțele explozive de luptă și nu degeaba statisticile comuniste cuprindeau mereu date despre producția de oțel sau de substanțe chimice pe cap de locuitor.

Saltul tehnologic adus prin importul de drone iraniene pentru martirizarea Ucrainei

Cum cercetarea științifică mergea greu în domeniul în care este nevoie de multă electronică, Moscova a trecut la cumpărarea de drone Shahed-136 din Iran, o afacere bună pentru Teheran, noi mijloace de zbor fiind livrate și-n 2026 în vederea asigurării bombardamentelor neîntrerupte pe timp de noapte. Au fost dezvoltate și variante locale numite Geran-2 și acestea au o masă de 200 sau 250 kg și încărcătura ofensivă ajunge la 50 kg. Tunurile și rachetele sunt considerate scumpe și complicate, ceea ce reduce numărul disponibil pe front. Generalii vor tehnică de luptă care să fie multă și de calitate. A fost normal să fie dezvoltată o variantă ce conține în conul de luptă o încărcătură de 90 kg. O uzină din Alabuga, Tatarstan, vizată de raiduri ucrainene, funcționează pentru a asigura ritmicitatea atacurilor asupra orașelor condamnate.

Trecerea la forța propulsorului cu reacție

Dronele de origine iraniană au componente ieftine și motorul zgomotos nu asigură o viteză ridicată, ceea ce permite apărătorilor să aibă o rată ridicată de succes. A trebuit să se treacă la modelul Geran-3, aparat zburător ce ajunge la o viteză de trei ori mai mare și o masă totală de o tonă. Are dezavantajul că sursa de căldură permite folosirea rachetelor cu căutare în infraroșu.

Chiar dacă autoritățile consideră astfel de muniții ieftine, materialele utilizate sunt tot scumpe și multe provin din import. Componentele electronice sunt achiziționate prin intermediari de la companii străine, inclusiv din SUA, stat ce tot impune sancțiuni. Industria locală a început să asambleze și varianta Geran-5, un robot ce dispune de motor cu reacție de origine chinezească și ajunge la o masă de 850 kg. Reducerea masei este realizată prin folosirea fibrei de carbon pe un schelet din aluminiu și fier. Se păstrează încărcătura ofensivă de 90 kg. Au început să fie utilizate din ianuarie 2026. S-a constatat că firme din China, SUA și Germania fac profit și din faptul că produsele electronice ajung în fabricile rusești de armament.

Statul rus nu poate să asigure aprovizionarea populației sau calitatea infrastructurii sau a serviciilor sanitare, dar uzinele mecanice și chimice au tot ce vor pentru a livra mijloace de distrugere. Se zice că dronele sunt ieftine in raport cu alte mijloace militare, dar acestea au un cusur: trebuie să fie multe pentru a trece de barajul antiaerian ridicat de Ucraina cu arme de calibru mic, tunuri automate și rachete de diferite tipuri. Numai în timpul atacului din 20 ianuarie 2026 au fost folosite 339 de mijloace de zbor și acestea au avut un mare cusur: au fost pierdute toate. S-a calculat că, împreună cu cele 33 de rachete de diferite tipuri, au ajuns la un cost de 131 milioane de dolari, o sumă deloc neglijabilă.

Maskirovka și dronele de ultimă generație

Roboții de atac cu încărcătură explozivă au început să devină din ce în ce mai complicați pe măsură ce echipamentele electronice de la bord sunt din ce în ce mai scumpe. Acestea trebuie să asigure evitarea sistemelor antiaeriene, dirijarea precisă spre țintă, observarea obiectivelor și transmiterea de imagini. Se preconizează și dotarea cu rachete aer-aer pentru distrugerea elicopterelor sau a avioanelor folosite de apărătorii ucraineni pentru interceptare. Proiectanții ruși s-au gândit să realizeze drone tip Gerbera care să fie simple și fără încărcătură de luptă. Trebuie să îndeplinească mai multe tipuri de misiuni. Pot fi folosite pentru creșterea presiunii asupra sistemului antiaerian, cel ce dispune de rachete scumpe pentru distrugerea unor improvizații zburătoare. Un val de drone duce la risipirea focului antiaerian pe mai multe direcții și la scăderea preciziei. Drona poate să transmită imagini realizate în zonele survolate și astfel generalii ruși pot afla informații despre noi ținte. Motorul robotului are suficientă putere pentru deplasarea unei încărcături explozive și astfel apărătorii sunt obligați să încerce să doboare tot ce zboară pe timp de noapte.

Motoarele și echipamentele electronice de la bord sunt de origine chinezească, dar este evident că statul din Extremul Orient nu se implică în conflictul european. Ni știu și nu văd ceva autoritățile de la Beijing. Chiar dacă este o momeală, drona tot ajunge la un preț de 10.000 de dolari. Astfel de momeli au ajuns și pe teritoriul statelor vecine și Rusia nici măcar nu vrea să recunoască faptul că aparatele i-au aparținut. Numai la 9 septembrie 2025 au fost identificate peste 19 exemplare care au trecut frontiera în Polonia.

Rusia trebuie în mod obligatoriu să acționeze la nivel planetar

Conducerea de la Kremlin a preluat nebunia politică din era comunistă și numai cucerirea planetei ar putea să satisfacă poftele celor care ajung cumva în fruntea sistemul militarist rus. Dronele FPV sau Geran-2 și 5 nu satisfac pretențiile celor bolnavi de slavă și proiectanții au fost obligați să cerceteze modele de mari dimensiuni și cu rază lungă de acțiune. Biroul de cercetare Suhoi a realizat două drone denumite S-70 ce pot ajunge la 3.000 km și pot ridica până la două tone de arme. Masa vehiculului zburător este doar estimată, dar se pare că trece de 10 tone. S-ar încerca astfel să fie înlocuite avioanele clasice pentru misiuni în zonele în care apărarea antiaeriană inamică ar fi performantă și puternică. Ucraina a fost considerată un banc ideal pentru testare în condiții reale, dar un pilot de pe un avion de vânătoare Su-57 a tras o rachetă și ținta a fost spulberată. Era 5 octombrie 2024. Și Biroul MiG încearcă să dezvolte modelul Skat. Dominarea planetei este o boală grea.

Rusia, Ucraina și războiul dronelor

Conducerea de la Kremlin este obsedată să demonstreze că încă ar fi o mare putere și războiul din Ucraina pare să fie ocazia perfectă pentru acțiuni de forță. Folosirea a sute de drone și a zeci de rachete într-o singură noapte a devenit ceva obișnuit. Un astfel de atac s-a produs pe 7 noiembrie 2025 și atunci au fost consumate 805 drone și 13 rachete, mijloace de zbor deosebit de costisitoare. Se întâmpla după ofensiva din 21 august 2025, noapte în care au fost utilizate 574 de drone și 40 de rachete. Ucraina este prea mare și trebuie să fie folosite noi și noi valuri de roboți nimicitor.

Militarii ucraineni reușesc adevărate minuni în războiul aerian și doboară cea mai mare parte a mijloacelor de distrugere, dar nu există sistem antiaerian perfect și ieftin. Scorpionul ucrainean preferă să execute lovituri ofensive împotriva depozitelor de drone și generalii ruși își văd jucăriile făcute praf cu mijloace inamice ieftine.. s-a anunțat pe 10 octombrie 2024 că un depozit cu vreo 400 drone Shahed din zona Krasnodar a devenit istorie, așa cum se întâmplase și cu uriașele rezerve din regiunea orașului Toropeț în septembrie 2024.

Rusia a fost mereu denumită Mare și rezervele par inepuizabile pentru acul otrăvitor al Kievului. Dronele au început să lovească și capacitățile industriale care au legătură cu fabricarea de muniții kamikaze. Au fost atinse rafinării ce livrează carburanți și materii prime pentru explozibili. Aceeași soartă au avut-o și fabrici ce produc substanțe chimice pe bază de azot. Autoritățile ruse au grijă să spună că nu se întâmplă ceva deosebit și totul merge bine. Rusia este mereu Mare, dar nu se știe până când.

Biruri, aur și fanteziile celor obsedați de putere

Statele au mereu politicieni ce se plâng că nu sunt fonduri pentru nevoile copiilor sau ale bolnavilor și pun impozite din ce în ce mai mari. Mărfurile alimentare și de larg consum sunt supuse la tot felul de taxe în vederea acumulării de venituri la bugetul central. Să cumpere locuitorii cât mai puțin, dar cei de la putere să dețină fondurile necesare unor operațiuni militare speciale.

Războiul din Ucraina demonstrează că statele dispun de resurse imense, dar conducătorii nu sunt interesați de binele cetățenilor și banii sunt alocați pentru satisfacerea unor fantezii privind obținerea de avere și slavă. Risipesc averea țării fără milă și numai în anul 2025 Rusia ar fi exportat 25,3 t de aur către China. Produsele speciale oferite de Beijing vin cu un cost deosebit. Chiar dacă sunt definite drept produse ieftine de atac, costurile operației speciale se adună zi de zi și centrul de putere de la Moscova trebuie să plătească scump mijloacele prin care ideea de slavă n-ar mai fi o iluzie.

Dronele au evoluat rapid și acum generalii cer aparate de zbor care să fie capabile să detecteze căldura emisă de motoarele mașinilor militare chiar în condiții de ceață. Senzorii trebuie să detecteze chiar corpurile militarilor inamici, ceea ce implică o dezvoltare costisitoare a uniformelor și a tuturor mijloacelor de protecție.

Rusia trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru dezvoltarea mijloacelor de luptă fără pilot, mai ales a celor cu rază lungă de acțiune și dotate cu electronica necesară inteligenței artificiale. Imperiul controlat de Kremlin trebuie să fie protejat de armare robotizate, dar nu sunt uitate nici celelalte categorii de armament. O populație de sclavi trebuie să muncească pentru realizarea și întreținerea mijloacelor de distrugere cât mai costisitoare. Prestigiul de mare putere cu cheltuială se ține.

Foto sus: Dronă rusească S-70 în momentul decolării (© Ministerul Apărării al Federației Ruse / Wikimedia Commons)

