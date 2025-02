Restaurarea Castelului Corvinilor continuă cu spațiile interioare / FOTO

Lucrările de conservare și restaurare de la Castelul Corvinilor se derulează în spații interioare, până când temperaturile vor reveni la valori mai prielnice. În această perioadă sunt vizate cu prioritate podul Capelei și podul Sălii Dietei, anunță Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.

„Intervențiile sunt posibile mulțumită unui al doilea mare proiect de restaurare – conservare pentru care Primăria Hunedoara a câștigat o finanțare prin PNRR. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 6 milioane de euro, iar acesta vizează zonele și elementele importante ale Castelului Corvinilor care nu au putut fi incluse în proiectul derulat în ultimii ani (în valoare de alte 5 milioane de euro nerambursabili, obținuți de administrația orașului prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020).

Am fi dorit de la bun început să avem un buget suficient pentru a restaura integral Castelul Corvinilor dar, la acea vreme, când s-au deschis apelurile de finanțare europeană prin vechiul POR pentru astfel de obiective, limita maximă era de 5 milioane de euro. Atunci ne-am adaptat condițiilor existente, ne-am gândit la ce e mai urgent de făcut pentru Castel, am întocmit proiectul, am câștigat finanțarea apoi s-au făcut lucrările. A apărut această oportunitate, prin PNRR, de a continua demersul nostru general care vizează acest obiectiv, am scris un nou proiect, am obținut o nouă finanțare și suntem deja de luni bune în faza execuției lucrărilor efective. Cumulând rezultatele celor două proiecte, putem vorbi despre cea mai amplă restaurare a Castelului Corvinilor din ultimul secol. Sunt încrezător că administrația obiectivului turistic și constructorul vor reuși să găsească soluții pentru ca lucrările să se deruleze, și de această dată, fără a fi afectate prea mult nici programul și nici traseele de vizitare”, precizează Dan Bobouțanu, pe pagina sa de Facebook.

→ Imaginea 1/4: Foto: Facebook / Dan Bobouțanu - Jurnalul primarului

Din 2019, Castelul Corvinilor a intrat în șantier, fiind restaurat cu fonduri europene. Anul trecut a început o nouă etapă de restaurare care vizează lucrări complexe de consolidare şi de reabilitare a unor monumente, care nu au putut fi cuprinse în proiectul derulat începând din 2019 la castel.

Printre acestea se numără restaurarea mai multor fresce interioare şi exterioare, înlocuirea pardoselii din Sala Cavalerilor, refacerea celor două poduri de acces, restaurarea Gropii Urşilor şi punerea acesteia în circuitul de vizitare, realizarea unui planşeu pe Terasa de Artilerie, refacerea armurii Cavalerului din vârful Turnului Buzdugan, repararea acoperişului (acolo unde este nevoie), curăţarea fântânii din curtea interioară, refacerea instalațiilor electrice şi de iluminat şi crearea unui sistem de supraveghere video unitar dotat cu camere video wireless.

