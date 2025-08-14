Recompensă de aproape 30.000 de lei în schimbul unui tezaur descoperit în Hunedoara

Consiliul Județean (CJ) Hunedoara acordă pentru prima dată o recompensă bănească în valoare de aproape 30.000 de lei, în schimbul unui tezaur predat muzeului din Deva.

Descoperirea a fost făcută pe raza localității Șoimuș, punctul Dealul Viilor, de către un locuitor al municipiului Deva, posesor autorizat al unui detector de metale.

„În cadrul ședinței extraordinare desfășurată astăzi, 14 august, consilierii județeni au aprobat, prin proiectul de hotărâre privitor la rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara, acordarea unei sume de bani domnului Dumitru Hîrîci din Deva. În anul 2023, acesta a descoperit și predat Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara 407 monede de epocă romană (denari republicani) de argint. În prezent, comoara se află în gestiunea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara”, precizează un comunicat al CJ Hunedoara.

→ Imaginea 1/16: Tezaurul descoperit în comuna Șoimuș (foto: Facebook / Mihai Gabriel Irimie)

Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. 4) privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, descoperitorul care a predat tezaurul are dreptul la o recompensă de 30% din valoarea acestuia. În urma raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, s-a stabilit că valoarea de inventar a tezaurului este de 97.200 lei. Astfel, persoanei care a descoperit și predat tezaurul îi revine suma de 29.160 lei, adaugă sursa citată.

Tezaur format din peste 400 de monede romane

Un tezaur format din 407 monede din argint, datând probabil din perioada Republicii Romane, secolul I î.Hr., a fost descoperit în octombrie 2023, în comuna Șoimuș, județul Hynedoara.

Monedele au fost găsite de un căutător autorizat într-o zonă împădurită situată între localitățile Şoimuș și Păuliș, după care au fost duse la sediul Primăriei Şoimuș, unde au fost inventariate. De aici au fost preluate și aduse specialiștilor din cadrul Direcției Județene de Cultură (DJC) Hunedoara, iar în cursul zilei de miercuri monedele au fost predate Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva.