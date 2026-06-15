Rămășițe ale unui pod roman din secolul al IV-lea, descoperite în albia râului Aare

Arheologii din Elveția au descoperit vestigiile unui pod roman, căutat fără succes timp de decenii, în albia râului Aare, în apropierea orașului Solothurn.

Descoperirea constă în mai mulți piloni din lemn conservați sub apă, iar analizele de datare au arătat că aceștia provin din secolul al IV-lea d.Hr. Aceasta reprezintă prima dovadă materială directă a existenței unei traversări romane a râului în această zonă, ipoteză susținută de istorici și arheologi de mult timp, informează un comunicat al autorităților din cantonul Solothurn.

Descoperirea a avut loc în cadrul investigațiilor preliminare efectuate înaintea construirii unui nou pod feroviar de către Căile Ferate Federale Elvețiene.

Începând din primăvara anului 2025, echipe de scafandri au explorat în repetate rânduri albia râului Aare, ghidându-se și după rapoarte mai vechi care menționau existența unor piloni în zonă. Scopul cercetărilor a fost identificarea și documentarea eventualelor vestigii arheologice înainte de începerea lucrărilor de construcție.

Pilonii au fost găsiți la câțiva metri în amonte de podul Wengi. La aproximativ zece metri de malul sudic, o serie de bârne de lemn, lungi de aproape doi metri și orientate în direcția curentului, sunt încă înfipte în albia râului.

Modul în care sunt dispuse indică faptul că făceau parte din structura de susținere a unui pod, mai exact dintr-un pilon destinat să suporte tablierul și carosabilul. Mostrele de lemn prelevate au confirmat vechimea lor, datând din secolul al IV-lea.

În acea perioadă, așezarea romană existentă între secolele I și III era transformată într-un castru fortificat, în contextul reorganizării defensive a Imperiului Roman târziu. Podul făcea parte dintr-un important drum roman care lega Italia de regiunea Rinului. Existența unor segmente ale acestui drum pe ambele maluri ale râului confirmă identificarea podului ca punct strategic de traversare.

Locul ales pentru construcția podului nu era întâmplător. În acea zonă, râul Aare se îngustează considerabil, oferind condiții favorabile pentru ridicarea unei traversări. Această caracteristică geografică a influențat chiar și numele antic al localității, Salodurum, derivat dintr-un toponim celtic care înseamnă aproximativ „strâmtoarea râului” sau „poarta apelor”.