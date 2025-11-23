Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Trei monede recuperate de pe epava legendarului galion San José (© Dirección General Marítima)

Primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion San José / VIDEO

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 23 noiembrie 2025

Un tun, trei monede și o ceașcă de porțelan se numără printre primele obiecte recuperate de oamenii de știință columbieni din adâncurile Mării Caraibelor, unde legendarul galion spaniol San José s-a scufundat în 1708, după ce a fost atacat de o flotă britanică.

Recuperarea face parte dintr-o investigație științifică autorizată anul trecut de guvern pentru a studia epava și cauzele scufundării. Cercetătorii columbieni au localizat galionul în 2015, ceea ce a dus la dispute legale și diplomatice. Locația exactă este un secret de stat, informează The Guardian.

San José se întorcea în Europa cu comori menite să ajute la finanțarea războiului pentru succesiunea spaniolă atunci când a fost scufundat de o escadră britanică în apropierea orașului-port Cartagena din nodul Columbiei.

Se crede că epava ar conține 11 milioane de monede de aur și argint, smaralde și alte încărcături prețioase din coloniile aflate sub control spaniol, care ar putea valora miliarde de dolari dacă ar fi vreodată recuperate.

Guvernul columbian a declarat că scopul expediției în ape adânci este cercetarea, nu confiscarea tezaurului. Epava se află la 600 de metri sub suprafață.

Ministerul Culturii din Columbia a spus într-un comunicat că tunul, monedele și ceașca de porțelan vor trece printr-un proces de conservare într-un laborator dedicat expediției.

Se crede că o explozie a provocat scufundarea galionului cu 62 de tunuri și trei catarge după o ambuscadă a unei escadre engleze. Însă guvernul columbian bănuiește că s-ar putea să se fi scufundat din alte motive, inclusiv deteriorarea carenei.

Nava a fost subiectul unei bătălii juridice în SUA, Columbia și Spania cu privire la cine deține drepturile asupra comorii scufundate.

Columbia se află într-un litigiu de arbitraj cu Sea Search Armada, un grup de investitori americani, pentru drepturile economice asupra San José. Firma revendică 10 miliarde de dolari, corespunzând a ceea ce consideră a fi 50% din valoarea comorii galionului, pe care susține că a descoperit-o în 1982.

Foto sus: Trei monede recuperate de pe epava legendarului galion San José (© Dirección General Marítima)

