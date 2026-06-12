Primele epave asociate cu adevărații pirați din Caraibe, descoperite în Bahamas / VIDEO

O echipă de arheologi și realizatori de documentare a descoperit șase epave în și în apropierea orașului Nassau, capitala insulei New Providence din Bahamas. Trei dintre aceste epave sunt legate de „Epoca de Aur a Pirateriei” din Caraibe.

Una dintre ele, descoperită în portul Nassau, este alcătuită în mare parte din pietre de balast, conform raportului echipei prezentat autorității bahamiene pentru antichități. Aceste pietre erau folosite pentru stabilizarea navei și au fost găsite deasupra rămășițelor scufundate ale corpului de lemn al unei nave incendiate, potrivit unui comunicat transmis publicației Live Science.

Atacarea unei nave și jefuirea încărcăturii sale nu reprezentau singurele lucruri pe care acești pirați le făceau victimelor lor.

„După capturarea unei nave și confiscarea mărfii, tunurilor și echipamentelor sale, pirații trebuiau să elimine orice urmă a crimei lor. Incendierea navelor până la linia de plutire era o tactică notorie folosită pentru a ascunde infracțiunea de autorități. Epava din Nassau prezintă toate semnele unei astfel de acțiuni piraterești”, a declarat Michael Pateman, directorul Bahamas Maritime Museum din Grand Bahama.

Rămășițele includ, de asemenea, scândurile navei, cadrele structurale și cuiele din lemn. Utilizarea acestor cuie din lemn indică faptul că nava a fost construită în secolul al XVIII-lea.

Epoca de Aur a Pirateriei a fost o perioadă scurtă, dar emblematică, între anii 1680 și 1720, caracterizată prin intensificarea activităților piraterești în Oceanul Atlantic, precum și în oceanele Indian și Pacific. În această perioadă au activat numeroși pirați celebri. Orașul-port Nassau a devenit baza de operațiuni pentru personaje precum Blackbeard, Calico Jack Rackham, Henry Avery, Benjamin Hornigold și Anne Bonny.

La apogeul acestei epoci, în 1718, guvernatorul insulei New Providence, Woodes Rogers, a observat 40 de epave de nave arse și scufundate de pirați în largul coastelor Nassau. Cu toate acestea, până acum, niciuna dintre aceste nave nu fusese descoperită.

Situația s-a schimbat când echipa de scafandri a primit permisiunea de la Antiquities, Monuments and Museum Corporation of the Bahamas pentru a efectua scufundări în jurul orașului Nassau, lucru realizat în lunile septembrie și octombrie 2025.

„Portul Nassau este uriaș. Mareele generează curenți periculoși de două ori pe zi. Apele sale sunt populate de grupuri notorii de rechini. A fost o expediție riscantă, cu șanse mari să nu găsim nimic”, a declarat exploratorul și realizatorul proiectului, Chris Atkins.

Totuși, cu ajutorul cunoștințelor deținute de scafandrii locali, echipa a reușit să identifice șase epave.

O altă epavă descoperită, aparținând probabil începutului secolului al XVIII-lea, este cel mai probabil o ambarcațiune cu un singur catarg, înarmată și cunoscută sub numele de sloop. Ea se află la aproximativ 35 km est de Nassau și conține o grămadă de balast, un tun mare de punte și un tun pivotant din fier. Echipa a mai găsit o piatră de ascuțit săbii, gloanțe de muschetă din plumb și trei ghiulele.

Prezența obiectelor cu caracter militar și stilul tunului pivotant indică faptul că nava a fost fie o corabie de pirați din Epoca de Aur a Pirateriei, fie o navă comercială din aceeași perioadă echipată pentru apărare împotriva piraților, a confirmat arheologul marin Sean Kingsley, co-director al expediției New Providence Pirates Expedition și fondator al revistei Wreckwatch. Totuși, absența urmelor de încărcătură ar putea face mai probabilă ipoteza unei nave de pirați.

A treia epavă a fost localizată în urma unei informații primite și se află sub vechiul pod din Nassau, „unde trăiește un rechin-taur foarte morocănos”, potrivit raportului. Situl include două corpuri de navă slab conservate, dintre care unul este străpuns de o conductă modernă.

Cu toate acestea, scafandrii au identificat elemente de velatură, sticle, scânduri ale corpului navei și cărămizi provenite din bucătăria de bord. Potrivit lui Kingsley, nava s-a scufundat probabil după ce a lovit un banc de nisip subacvatic în timpul unei furtuni.

În plus, echipa de scafandri a descoperit rămășițe de containere maritime și zeci de pipe din lut pentru tutun, marcate cu stema britanică. Acestea au fost probabil fabricate la Londra în anii 1740–1750. Nava era, cel mai probabil, engleză și a ajuns în New Providence după ce pirații nu mai reprezentau o amenințare majoră, într-o perioadă în care Nassau făcea tranziția către o viață lipsită de piraterie.

Pe lângă căutarea epavelor, echipa și-a propus să înțeleagă mai bine viața din această fostă capitală a piraților. Atunci când nu efectuau scufundări, membrii echipei studiau hărți vechi și documente vechi de 300 de ani și investigau peșteri ale piraților, o plantație unde lucrau persoane înrobite și un turn de observație despre care se spune că ar fi fost cândva locuința lui Blackbeard (Barbă Neagră – n,r,).

Orașul Nassau din Epoca de Aur a Pirateriei

În mod deloc surprinzător, Nassau din Epoca de Aur a Pirateriei era „cu totul diferit de fantezia hollywoodiană. Orașul piraților din Nassau semăna mai degrabă cu o combinație între un oraș de frontieră din Vestul Sălbatic și o stațiune de vacanță din secolul al XVIII-lea”, a spus Kingsley.

Membrii echipei provin din cadrul expediției New Providence Pirates Expedition și al Wreckwatch TV și sunt primii care au primit vreodată permisiunea de a se scufunda în zona restricționată a portului Nassau. Sean Kingsley și Chris Atkins au realizat o serie de documentare Wreckwatch TV despre aceste descoperiri. De asemenea, revista Wreckwatch va publica rezultatele preliminare ale expediției.

„Poate că a fost o viață scurtă, dar pentru o scurtă perioadă de haos, marinarii au găsit o libertate și o bogăție neegalate nicăieri pe Pământ. Aceasta era visul piraților”, a declarat Pateman.

Foto sus: Echipa de scafandri a descoperit o piatră de șlefuit, care era folosită pentru a ascuți săbii. Arheologul marin Sean Kingsley documentează descoperirea (© Chris Atkins, Wreckwatch TV)

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