Preț record pentru Oul de Iarnă al Romanovilor, creat de Fabergé / VIDEO

Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu prețul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitație organizată marți la Londra de casa Christie's.

Oul a stabilit „un nou record mondial de preț pentru o operă a lui Fabergé”, a subliniat într-un comunicat de presă Margo Oganesian, directoarea Departamentului de ouă Faberge și opere de artă rusești din cadrul casei de licitații organizatoare, care nu a dezvăluit însă identitatea și nici naționalitatea cumpărătorului, informează Agerpres.

Comandat de țarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, împărăteasa văduvă Maria Feodorovna, Oul de Iarnă al Romanovilor nu a fost doar un martor al tulburărilor istoriei moderne ruse, ci este totodată, din multe privințe, un obiect de excepție.

El a depășit cu mult precedentul record de preț stabilit pentru un ou Fabergé. Acesta fusese stabilit în 2007 odată cu vânzarea Oului Rothschild de aceeași casă de licitații, achiziționat cu aproape 9 milioane de lire sterline (12,5 milioane de euro) de un colecționar rus.

Casa de bijuterii condusă de bijutierul rus Pierre-Karl Fabergé a creat 50 de astfel de ouă pentru familia imperială cu ocazia sărbătorilor pascale, înainte de alungarea acesteia de la putere în timpul Revoluției bolșevice din 1917 și executării membrilor săi în 1918.

Tradiția ouălor Fabergé a fost inaugurată de țarul Alexandru al III-lea și continuată de fiul său, Nicolae al II-lea, cu o mică diferență. Ultimul țar din istorie a comandat de la Fabergé două ouă: unul pentru mama lui, în plus față de cel pentru soția sa, Alexandra.

În prezent, doar 43 dintre ele mai există, iar șapte se află în proprietatea unor colecționari privați. Însă Oul de Iarnă are un loc special în colecția Romanovilor.

Înalt de 14 centimetri, sculptat dintr-un cristal de rocă fragil și împodobit cu peste 4.500 de diamante, acesta este, potrivit experților, cea mai luxoasă creație a casei Fabergé pentru familia imperială rusă.

Oul și soclul său sunt sculptate în cristal de rocă, apoi decorate cu monturi din platină, în formă de fulgi de zăpadă. În interior, o surpriză se oferă privirilor: un buchet de flori compus din anemone din cuarț alb, fixate pe tulpini din fir de aur într-un coș din platină.

La fel ca și celelalte posesiuni ale familiei Romanov, acesta poartă amprenta istoriei ruse. În anii 1920, a fost transferat de la Sankt Petersburg la Moscova, unde a fost vândut de bolșevici.

Foto sus: Oul de Iarnă al Romanovilor, creat de Fabergé (© captură video Youtube / Christie's)

