Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată – o istorie urbană recuperată

Într-un București mereu grăbit, unde fațadele se refac peste noapte și istoria pare adesea acoperită de straturi noi de tencuială, câteva plăcuțe vechi – ruginite, șterse de ploi și timp – mai spun încă povești. Povești despre un oraș care a fost cândva împărțit „pe culori”, despre locuințe asigurate la companii interbelice, despre speranță, modernizare și, mai târziu, despre pierderea proprietății și începutul unei alte epoci.

Acestor semne tăcute, uitate de trecători, Asociația Turism Istoric le-a dedicat proiectul „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată – o istorie urbană uitată”, realizat cu sprijinul Timbrului de Arhitectură.

Pe 27 octombrie, într-o seară de toamnă cu parfum de nostalgie, am deschis publicului expoziția care a încheiat acest proiect de suflet. Vernisajul a fost o întâlnire între iubitori ai Bucureștiului – istorici, arhitecți, pasionați de patrimoniu, locuitori ai clădirilor vechi și simpli admiratori ai orașului. Fiecare a venit cu propria curiozitate, dar toți au plecat cu același sentiment: că micile detalii ale orașului merită privite cu mai multă atenție, cu mai mult respect și cu mai multă afecțiune.

În cadrul proiectului, echipa Asociației a identificat, fotografiat și documentat zeci de plăcuțe vechi – administrative, de asigurări, de servicii publice, dar și din perioada naționalizării. Am descoperit astfel urmele unei ordini urbane dispărute: plăcuțe inscripționate cu „Asigurat la Naționala Bucuresci” sau „Societatea Dacia”, numere de sector care nu mai există, și simboluri ale unei administrații locale care, în felul ei, își făcea simțită prezența prin detalii.

Toate aceste fragmente de istorie au fost reunite într-o platformă online interactivă, unde publicul poate explora fotografiile, poveștile și harta digitală a plăcuțelor descoperite. Este, în același timp, o arhivă vizuală și o invitație la reflecție: cât din orașul de ieri mai trăiește în cel de azi?

Vernisajul din 27 octombrie a fost, pentru noi, mai mult decât o încheiere de proiect – a fost o celebrare a memoriei urbane, dar și începutul unei comunități. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, care au ascultat, au întrebat, au zâmbit și s-au emoționat alături de noi.

📽️ În videoclipurile de mai jos puteți urmări discursurile de la vernisaj și un montaj cu imagini de la eveniment, care surprind atmosfera caldă a serii și energia celor care cred că patrimoniul Bucureștiului merită salvat, pas cu pas, detaliu cu detaliu.

Proiectul se încheie oficial, dar povestea sa continuă în fiecare colț de oraș. Bucureștiul ascunde încă multe plăcuțe, poate chiar pe strada voastră, pe o casă veche pe lângă care trecem zilnic fără să ridicăm privirea.

De aceea, vă invităm să deveniți parte din această cartografiere a memoriei urbane.Dacă ați descoperit o plăcuță veche pe care, din varii motive, am putut s-o ratăm, trimiteți-ne o fotografie și adresa exactă la: turismistoric@gmail.com

Orice imagine contează. Fiecare plăcuță salvată înseamnă o poveste readusă la lumină.Vă mulțumim că ați fost alături de noi la vernisaj și sperăm să ne revedem curând, la următoarele proiecte ale Asociației Turism Istoric, dedicate redescoperirii și protejării patrimoniului Bucureștiului.

Proiect finanțat de Ordinul Arhitecților prin Timbrul Arhitecturii și eveniment conex Bucuresti Graphic Day