Pivnița de vinuri a lui Stalin, desigilată de Guvernul georgian (© captură video Youtube / DRM News)

Pivnița de vinuri a lui Stalin, desigilată de Guvernul georgian / VIDEO

📁 Stalin și stalinism
Autor: Redacția
🗓️ 2 iunie 2026

Guvernul georgian a desigilat săptămâna trecută, pentru prima oară, pivnița de vinuri ce i-au aparținut lui Stalin și care cuprinde aproximativ 40.000 de rarități franceze și georgiene, cu intenția de a scoate la licitație această colecție de vinuri, dintre care unele datează din secolul XIX.

Fondurile rezultate urmează să fie folosite pentru a deschide o școală vinicolă în Georgia, informează Agerpres.

Irakli Gilauri, proprietarul Gilauri Wines, care a colaborat cu Ministerul Agriculturii din Georgia la acest proiect, a declarat că licitația va ajuta la „punerea Georgiei pe harta colecționarilor”.

Țara din Caucazul de Sud se prezintă drept locul de naștere al vinului, dovezile arheologice demonstrând o tradiție continuă de vinificație care se întinde pe o perioadă de 8.000 de ani.

Iosif Stalin, născut în Georgia și conducătorul Uniunii Sovietice din 1924 până la moartea sa în 1953, a fost un pasionat băutor de vin și colecționar de vinuri fine.

Tezaurul său include vinuri de pe cele mai faimoase moșii din Bordeaux, care au fost cândva deținute de țarul rus Alexandru al III-lea și de fiul său, Nicolae al II-lea. Sovieticii au confiscat colecția imperială Romanov după Revoluția Rusă din 1917, iar Stalin a devenit păstrătorul acesteia, adăugând treptat soiurile sale georgiene preferate.

