Statuetă reprezentând un ibex, cu o vechime de peste 4.500 de ani, recuperată de Irak cu ajutorul autorităților din SUA (© Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Irak)

Peste 40.000 de artefacte furate, recuperate de autoritățile din Irak, începând din 2003

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 8 octombrie 2025

Autoritățile din Irak au recuperat, începând din 2003, peste 40.000 de artefacte antice furate, dintre care multe au fost scoase ilegal din țară și duse în străinătate, inclusiv în Statele Unite și în Regatul Unit, a declarat un reprezentant al Ministerului irakian al Culturii, citat de DPA.

Purtătorul de cuvânt al acestui minister, Ahmed Al-Alyawi, a precizat că ambasadele irakiene își continuă în mod activ operațiunile de căutare a artefactelor, în special a celor care au fost furate din situri arheologice de rețele organizate de jefuitori.

„Ministerul nostru are un departament dedicat pentru a monitoriza aceste rețele și pentru a localiza obiectele furate prin intermediul unei cooperări internaționale eficiente”, a adăugat Ahmed Al-Alyawi, conform Agerpres.

Dintre comorile recuperate, recenta restituire a unei statui vechi de peste 4.500 de ani și reprezentând un ibex, a atras o atenție deosebită.

Alte artefacte notabile includ „Tableta lui Ghilgameș” și „Berbecul sumerian din Desiș”.

Jefuirea patrimoniului cultural al Irakului s-a intensificat după invazia condusă de Statele Unite în 2003, când mii de artefacte au dispărut din Muzeul Național din Bagdad și din diverse site-uri de patrimoniu.

Multe obiecte au fost distruse în timpul ascensiunii Statului Islamic începând din 2014.

