Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la București pentru Sfințirea Catedralei Naționale

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a sosit vineri în România pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale.

Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, informează basilica.ro.

De asemenea, la aeroport a fost prezent Ciprian Olinici, Secretarul de stat pentru culte, Evangelia (Lili) Grammatika, Ambasadorul Greciei în România, și părintele Michael Tița, vicar al Arhiepiscopie Bucureștilor.

Patriarhul Ecumenic se află în țara noastră pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie. Aceasta este a 11-a vizită a Sanctități Sale în România.

„Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a spus Sanctitatea Sa.

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

În 2025, se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.