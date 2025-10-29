Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Parcul Casei „Cuza Vodă” va fi reamenajat cu fonduri europene (© Facebook / Costel Fotea)

Parcul Casei „Cuza Vodă” din Galați, reamenajat cu fonduri europene

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 29 octombrie 2025

Parcul din jurul casei în care au locuit domnitorul Alexandru Ioan Cuza și familia sa va fi reamenajat pentru a reda atmosfera secolului al XIX-lea, în cadrul unui proiect transfrontalier cu finanțare europeană, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean (CJ) Galați.

Obiectivul face parte din proiectul transfrontalier „La pas prin istorie”, lansat de CJ Galați, în parteneriat cu Raionul Hâncești din Republica Moldova.

„Parcul Casei 'Cuza Vodă' va fi readus la viață ca în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Parcul imobilului în care au locuit Alexandru Ioan Cuza și familia sa își va recăpăta farmecul de altădată, redând atmosfera epocii în care, la Galați, se puneau bazele Unirii Principatelor Române. Acest obiectiv face parte din proiectul 'La pas prin istorie', lansat de Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Raionul Hâncești din Republica Moldova”, scrie președintele CJ Galați, Costel Fotea, pe pagina personală de Facebook.

Proiectul transfrontalier, ce beneficiază de finanțare europeană, are o valoare totală de 1,53 de milioane de euro și vizează punerea în valoare a parcurilor ce aparțin unor obiective istorice de pe ambele maluri ale Prutului, respectiv Casa „Cuza Vodă” din Galați și Conacul lui Manuc Bey din Raionul Hâncești.

„Pentru Galați, care beneficiază de un buget de 450.000 de euro, acest demers reprezintă o continuare firească a proiectului prin care Consiliul Județean a reabilitat și consolidat Muzeul 'Casa Cuza Vodă'. Ambianța romantică, specifică grădinilor din secolul al XIX-lea, va adăuga o nouă dimensiune acestui edificiu emblematic pentru istoria noastră și pentru drumul Micii Uniri”, a mai spus Costel Fotea.

În cadrul proiectului, soclul și statuia lui Alexandru Ioan Cuza vor fi expertizate și restaurate, iar vestigiile arheologice descoperite în 2020, în timpul lucrărilor de restaurare a muzeului, vor fi conservate și puse în valoare printr-un sistem cu microclimat controlat, iluminare și panouri de sticlă care să permită vizualizarea lor.

