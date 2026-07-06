Panouri decorative ale unei piramide, rupte și îngropate alături de șase copii sacrificați, în urmă cu 800 de ani

Specialiști ai Institutului Național de Antropologie și Istorie (INAH) din Mexic au descoperit, în apropierea Zonei Arheologice Tula (Tollan Xicocotitlan), vestigiile unei construcții monumentale de aproximativ 40 pe 80 de metri, cu o vechime de aproximativ 800 de ani, construită după perioada de apogeu a orașului (secolele IX-XI d.Hr.).

Noua structură, denumită provizoriu Structura II, prezintă elemente decorative asociate puterii și prestigiului, inclusiv reprezentări ale chalchihuites (mărgele din piatră verde) și două basoreliefuri desprinse, cel mai probabil, din Piramida B. Identificarea provenienței acestora se bazează pe iconografie: una dintre plăci îl reprezintă pe zeul Tlahuizcalpantecuhtli, o ipostază a lui Quetzalcóatl, iar cealaltă înfățișează o felină, motiv decorativ întâlnit și pe Piramida B, relatează La Brujula Verde.

Potrivit arheologului Luis Gamboa Cabezas, aceste descoperiri ilustrează un proces de autolegitimare prin care comunitățile stabilite în jurul fostului centru ceremonial au preluat simboluri ale toltecilor pentru a-și afirma identitatea și continuitatea culturală. Totodată, placa reprezentând felina completează informațiile obținute în urma cercetărilor efectuate în secolul al XX-lea, demonstrând că decorul cu feline și coioți înconjura întreaga Piramidă B.

Zona cercetată, aflată la aproximativ 100 de metri de limita sitului arheologic și în apropierea râului Tula, s-a dovedit deosebit de bogată în vestigii. Cercetări anterioare au scos la iveală 23 de cranii cu modificări dentare și craniene specifice elitelor prehispanice, iar actualele săpături au recuperat numeroase artefacte datate între anii 1100 și 1521, precum vase ceramice, farfurii, mărgele din scoică, ștampile, fusaiole și figurine. Printre acestea se remarcă un fragment pictat în albastru reprezentând un câine cu acoperământ ceremonial și o piesă ceramică decorată cu imaginea unui șarpe cu pene.

Au fost descoperite, de asemenea, înmormântări primare și secundare, inclusiv șase copii cu vârste între unu și șase ani, depuși simultan ca ofrandă sub podeaua unei locuințe. Un alt indiciu important este o sulă din cupru care corespunde unei urme de răzuire identificate pe o mandibulă umană, indicând utilizarea sa în ritualuri de sacrificiu.

Conservarea descoperirilor presupune curățarea, clasificarea și înregistrarea fiecărei piese în bazele de date ale INAH, cu perspectiva valorificării lor în cercetare și expuneri muzeale. Vestigiile arhitecturale vor fi protejate prin acoperire controlată. Descoperirea confirmă că actuala zonă arheologică reprezintă doar o mică parte din vechiul oraș Tula și evidențiază importanța cercetării și protejării patrimoniului cultural mexican.

Un centru al civilizației toltece

Tula, cunoscut și sub numele de Tollan Xicocotitlan, a fost unul dintre cele mai importante orașe ale civilizației toltece din centrul Mexicului. A înflorit între secolele al X-lea și al XII-lea, devenind un important centru politic, militar și religios. Orașul este renumit pentru piramidele sale și pentru impresionantele statui din piatră ale războinicilor, care domină situl arheologic.

Influența culturală a orașului Tula s-a extins asupra altor civilizații mesoamericane, inclusiv asupra aztecilor, care îi considerau pe tolteci un model de civilizație și rafinament. După secolul al XII-lea, orașul a intrat în declin, probabil din cauza conflictelor interne și a schimbărilor climatice, fiind în cele din urmă abandonat.

Foto sus: Cercetări în apropierea Zonei Arheologice Tula (© Gerardo Peña, INAH)

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