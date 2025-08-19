Turnul de cranii al aztecilor – mărturie a unei civilizații fascinante și a ritualurilor ei sângeroase

La un deceniu după descoperirea sa în centrul istoric al orașului Ciudad de México, Huei Tzompantli din Tenochtitlan – o imensă structură construită din cranii umane – continuă să aducă noi informații despre societatea și ritualurile mexica. Descoperit în 2015 de Programul de Arheologie Urbană (PAU) al Institutului Național de Antropologie și Istorie (INAH), acest turn rămâne una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din subsolul colonial al capitalei.

Analize de laborator după finalizarea săpăturilor

Deși săpăturile de pe strada Guatemala nr. 24 s-au încheiat de ani buni, proiectul a intrat într-o etapă intensă de cercetare în laborator, desfășurată la Muzeul Templo Mayor (MTM). Acolo, un eșantion de 214 cranii, atent curățate, stabilizate și restaurate, este analizat cu sprijinul laboratoarelor de bioarheologie și genetică ale Școlii Naționale de Antropologie și Istorie (ENAH).

Două proiecte complementare sunt în desfășurare. Primul privește analiza izotopilor stabili de carbon, oxigen și stronțiu în primii molari ai craniilor care încă îi păstrează. Hrana și băuturile consumate în copilăria timpurie conțin markeri chimici ce pot oferi informații despre locul de naștere al indivizilor. Optzeci și trei de probe au fost trimise la Universitatea din Georgia, SUA, cu sprijin financiar din partea Ministerului Culturii din Mexic.

Al doilea proiect se concentrează pe ADN-ul antic. Mostre osoase sunt procesate la ENAH, apoi trimise la Institutul Max Planck (MPI) din Germania, lider mondial în paleogenomică. În cadrul unui acord INAH–MPI, biochimistul mexican Rodrigo Barquera, absolvent al ENAH și astăzi cercetător la MPI, colaborează cu antropologul fizician Víctor Acuña pentru a reconstrui profilurile genetice ale indivizilor.

Conservarea structurii in situ

Structura Huei Tzompantli trebuie păstrată la locul ei. Specialiștii MTM în conservare, alături de antropologi fizicieni, o monitorizează constant pentru a depista eventuale deteriorări și pentru a aplica măsuri de protecție pe termen lung.

O construcție diferită de osuarele europene

Abordarea acestei structuri s-a dovedit dificilă. Spre deosebire de osuarele europene – unde craniile sunt așezate decorativ, precum în Capela Oaselor din Portugalia sau în Catacombele din Paris – Huei Tzompantli integra craniile direct în sistemul său de construcție. Înainte de a putea studia exemplarele intacte, echipa a extras aproximativ 11.000 de fragmente osoase, aparținând celor cinci faze de edificare ale turnului.

Primele rezultate

Analizele preliminare arată că 46,3% dintre cranii aparțin bărbaților, 37,4% femeilor, iar restul sunt incomplet conservate sau aparțin copiilor. Faptul că pe craniile copiilor nu există perforații parietale sugerează un tratament diferit, întrucât găurirea le-ar fi distrus. În cazul adulților, rămâne o întrebare: cum erau menținute mandibulele în poziție, după îndepărtarea țesuturilor moi în cadrul ritualului?

Ceea ce se remarcă însă este nivelul ridicat de pricepere: craniile, bine conservate și neatacate de animale după îngropare, mărturisesc un proces ritualic extrem de elaborat.