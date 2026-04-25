Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții

Întregul domeniu al arheologiei depinde de ceea ce poate rezista trecerii timpului. Acest lucru înseamnă, de obicei, că majoritatea săpăturilor se concentrează pe dovezi dure, inclusiv rămășițe structurale, ceramică, arme sau obiecte din metal. Ocazional, cercetătorii descoperă ceva mai fragil, care a fost totuși conservat timp de mii de ani, în ciuda tuturor probabilităților.

Arheologii din Elveția au identificat recent ceea ce ar putea fi o descoperire deosebit de rară. În timp ce curățau terenul destinat unui viitor complex rezidențial, la aproximativ 32 de kilometri nord-est de Zurich, specialiștii de la Serviciul de Arheologie Cantonală din cantonul Aargau au găsit ceea ce cred că este o bucată de pâine romană carbonizată, veche de 2.000 de ani, relatează Popular Science.

„Presupusul produs de patiserie”, descris într-un comunicat al Departamentului Cantonal de Educație din Aargau, are aproximativ 10 centimetri lățime și 3 centimetri grosime și este probabil un tip de lipie.

Cercetătorii au observat bucata arsă în august 2025, în timp ce examinau o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați în apropierea sitului roman Vindonissa. Cunoscut pentru poziția sa strategică de-a lungul unor rute fluviale importante, Vindonissa a început ca un avanpost pentru soldații legiunilor romane, în ceea ce era cândva frontiera nordică a imperiului.

Cu toate acestea, arheologii au pus sub semnul întrebării originea așezării timp de decenii. Până la cele mai recente săpături, nu era clar când Vindonissa s-a extins de la o tabără temporară la o fortificație militară permanentă și complet dezvoltată. Pe baza descoperirilor recente, se pare că prezența Romei în zonă s-a consolidat mai devreme decât se credea anterior. O dată exactă rămâne neclară, dar legiunile militare operau cu siguranță un centru bine aprovizionat și amenajat cu mult înainte de secolul I d.Hr.

Rarități precum această pâine conservată sunt artefacte excepționale. Alimentele și alte materiale organice se descompun, în general, foarte repede, cu excepția cazului în care sunt păstrate în condiții extreme. Cele mai frecvente exemple apar datorită carbonizării bruște, un proces care are loc doar în situații dezastruoase, precum distrugerea vulcanică a orașului Pompei în anul 79 d.Hr. Până când vor efectua o analiză de laborator, arheologii nu vor putea oferi o teorie sigură despre modul în care această lipie romană a supraviețuit timp de mii de ani. Totuși, starea sa carbonizată indică un incident petrecut în bucătărie.

Indiferent de cauză, noile informații obținute de la Vindonissa îi vor ajuta pe experți să înțeleagă mai bine nu doar momentul în care Roma și-a extins influența în Elveția de astăzi. Descoperiri rare, precum această pâine antică, oferă și context și umanizează istoria, amintindu-ne că oamenii au iubit întotdeauna pâinea.

Foto sus: Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)

