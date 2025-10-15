Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
O vioară care i-a aparținut lui Albert Einstein, vândută la licitație (© Facebook / Dominic Winter Auctioneers)

O vioară care i-a aparținut lui Albert Einstein, vândută la licitație

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 15 octombrie 2025

O vioară care i-a aparținut celebrului om de știință Albert Einstein a fost vândută la licitație, în Marea Britanie, pentru suma de 860.000 de lire sterline.

Vioara, fabricată de lutierul Anton Zunterer în 1894, se crede că a fost prima vioară a lui Einstein, iar inițial a fost estimată la suma de 300.000 de lire sterline de către casa de licitații Dominic Winter Auctioneers, cu sediul în South Cerney, Gloucestershire, informează Agerpres.

O carte de filozofie pe care Einstein i-a oferit-o unui prieten s-a vândut pentru suma de 2.200 de lire sterline.

Tuturor sumelor li se va aplica un comision extra de 26,4%, ceea ce înseamnă că prețul final al viorii va depăși un milion de lire sterline.

Casa de licitație crede că, după adăugarea comisionului, suma ar putea fi cea mai mare obținută pentru o vioară care nu i-a aparținut unui violonist sau care nu e confecționată de Stradivarius, recordul anterior fiind deținut de un instrument despre care se crede că a fost pe Titanic.

Potrivit lui Chris Albury, licitator senior și specialist în suveniruri istorice în cadrul Dominic Winter Auctioneers, nu multă lume știe că Einstein cânta la vioară.

„A început să studieze vioara cam la vârsta de patru ani și a cântat la acest instrument în fiecare zi”, a precizat Albury.

O șa de bicicletă care i-a aparținut tot lui Einstein nu și-a găsit cumpărător și ar putea fi scoasă din nou la licitație.

Toate obiectele licitate au fost dăruite de savant bunului său prieten și coleg, fizicianul Max von Laue, în 1932.

La scurt timp după aceea, Einstein a plecat în Statele Unite ca să fugă din calea antisemitismului și a nazismului din Germania.

Douăzeci de ani mai târziu, Max von Laue a dăruit obiectele unei cunoștințe și admiratoare a lui Einstein, Margarete Hommrich, iar stră-strănepoata acesteia este cea care le-a scos la licitație.

