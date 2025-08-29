O sculptură neobișnuită, cu o vechime de 3.800 de ani, descoperită de arheologii din Peru

Arheologii din Peru au dezvăluit joi o sculptură neobișnuită din lut, reprezentând două broaște. Având o vechime de 3.800 de ani, sculptura este atribuită civilizației Caral, considerată cea mai veche din America.

„Este pentru prima dată când sunt descoperite sculpturi din lut de acest tip”, a declarat Tatiana Abad, directoarea sitului arheologic Vichama, din nordul statului Peru, locul în care figurina a fost descoperită la începutul acestui an în timpul unor lucrări de conservare, conform Agerpres.

Sculptura, lungă de 12 centimetri, reprezintă două broaște unite la nivelul membrelor inferioare.

Orașul Vichama a apărut în ultima fază a civilizației Caral, veche de aproximativ 5.000 de ani și declarată patrimoniu cultural al umanității de către UNESCO.

Acest oraș precolumbian se întindea pe o suprafață de 25 de hectare și cuprindea 28 de edificii, inclusiv clădiri publice, piețe și zone rezidențiale, precizează un comunicat al Ministerului Culturii din Peru.

Civilizația Caral era o societate precolumbiană complexă, care cuprindea aproximativ treizeci de centre importante de populație pe coasta de nord a actualului stat peruan.

Caral este cea mai veche civilizație cunoscută de pe continentul american și a lăsat în urma sa o arhitectură impresionantă, incluzând piramide și amfiteatre.

Mai multe pentru tine...