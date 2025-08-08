Descoperire șocantă: Sacrificii umane într-un templu vechi de 3.000 de ani

O echipă de arheologi din Peru a făcut o descoperire șocantă în apropierea unei plaje din regiunea La Libertad, situată la circa 675 de kilometri nord de Lima.

Arheologii au dezgropat rămășițele a 14 indivizi despre care se crede că au fost victimele unor sacrificii umane ritualice, o descoperire care oferă indicii despre trecutului îndepărtat al acestei țări, informează Reuters, conform Agerpres.

Rămășițele au fost descoperite în apropierea unui posibil templu ritualic cu o vechime de 3.000 de ani al culturii Cupisnique, o civilizație care a prosperat cu peste un mileniu înaintea incașilor. Unele dintre cadavre au fost îngropate cu fața în jos și cu mâinile legate la spate.

„Felul în care acești indivizi au fost îngropați este atipic, așa cum sunt și traumele și rănile pe care le-au suferit în timpul vieții, precum și violența îndurată”, a spus Henri Tantalean, arheologul care a condus operațiunea de excavare.

Poziția corpurilor, a explicat el, „are o formă tipică pentru sacrificiul uman”.

Spre deosebire de alte morminte elaborate descoperite în alte zone ale Peru, în acest caz, victimele au fost plasate în simple gropi săpate în niște movile de nisip, fără să fie însoțite de alte ofrande sau obiecte de valoare.