O monedă de argint din secolul al XVI-lea, descoperită în apropiere de Strâmtoarea Magellan

Arheologii au descoperit o monedă spaniolă plasată lângă Strâmtoarea Magellan, în sudul statului Chile, ca parte a unei ceremonii desfășurate de coloniști în urmă cu mai bine de 400 de ani.

Moneda reprezintă un indiciu esențial pentru arheologii care investighează o așezare colonială din zonă, deoarece corespunde unei relatări din 1584 despre ceremonia creștină în care a fost folosită moneda o practică obișnuită la întemeierea coloniilor spaniole. Descoperirea ajută, de asemenea, la validarea unei hărți vechi a așezării dispărute de mult timp.

„Această descoperire oferă un punct rar și puternic de convergență între sursele scrise și dovezile arheologice”, a declarat Soledad González Díaz, cercetătoarea principală a proiectului și istoric la Universitatea Bernardo O'Higgins din Santiago, pentru Live Science.

Moneda de „8 reali” („real de a ocho” în spaniolă, cunoscută și ca celebra „piesă de opt” a piraților) a fost bătută din argint în secolul al XVI-lea. Ea a fost descoperită în martie, în timpul săpăturilor arheologice de la situl Ciudad del Rey Don Felipe, o colonie spaniolă sortită eșecului, fondată în 1584 pe partea nordică a Strâmtorii Magellan.

Moneda a fost găsită deasupra unei pietre, în fundațiile subterane ale primei biserici din așezare. Relatările istorice sugerează că ar fi putut exista mai mult de o biserică. González Díaz a explicat că toate coloniile spaniole din Lumea Nouă erau întemeiate prin ceremonii similare și că locul exact a fost descris în scrierile navigatorului spaniol Pedro Sarmiento de Gamboa, cel care a plasat moneda pe piatră.

Arheologii au folosit scrierile lui Sarmiento de Gamboa pentru a descoperi două tunuri de bronz la sit în 2019, iar descoperirea recentă reprezintă o dovadă suplimentară a acurateței acestor scrieri, a adăugat cercetătoarea.

O colonie sortită pieirii

Coroana spaniolă a fondat colonia Rey Don Felipe în 1584, ca răspuns la relatările potrivit cărora corsarul englez Francis Drake folosise Strâmtoarea Magellan pentru a naviga între oceanele Atlantic și Pacific în 1578, englezii fiind pe atunci inamicii Spaniei.

Strâmtoarea fusese traversată în 1520 de exploratorul portughez Ferdinand Magellan, care naviga atunci în serviciul Spaniei, și timp de mulți ani a fost singura rută cunoscută către Pacific. Spania a revendicat teritoriile de pe ambele maluri ale strâmtorii și spera să le fortifice pentru a împiedica trecerea inamicilor.

Însă colonia creată pentru a susține fortificațiile — numită Ciudad del Rey Don Felipe, după regele spaniol Filip al II-lea — s-a dovedit un dezastru. Majoritatea celor aproximativ 350 de coloniști au murit de boli, foamete și frig extrem în câțiva ani de la întemeiere. Spania a încercat să reaprovizioneze colonia, dar navele au fost distruse de furtuni, iar proiectul a fost abandonat după ce Sarmiento de Gamboa a fost capturat de englezi în 1586. Echipajul unei nave engleze a raportat în 1587 că așezarea era în ruină, cu doar câțiva supraviețuitori.

Descoperire istorică

Cercetând așezarea dispărută, arheologii au cartografiat zona folosind detectoare de metale și instrumente de geolocalizare, ceea ce le-a permis să identifice locul exact al pietrei subterane și al monedei, a declarat Francisco Garrido, arheolog la Muzeul Național de Istorie Naturală din Santiago, pentru Live Science.

Această descoperire a oferit echipei o înțelegere mai clară a structurii așezării din secolul al XVI-lea.

„Acum putem ști cu siguranță că acesta este locul unde se afla biserica, iar de aici este ușor să stabilim unde au fost construite toate celelalte structuri”, a spus Garrido.

Cercetările arheologice au arătat că zona fusese locuită de populații indigene atât înainte, cât și după perioada coloniei, ceea ce sugerează că spaniolii l-au ales sperând că vor putea supraviețui acolo. Însă spaniolii au rămas rapid fără hrană.

„Prima iarnă trebuie să fi avut un impact devastator asupra populației adulte sosite din Spania, care era nevoită să vâneze într-un teritoriu necunoscut”, a spus arheologul Simón Urbina de la Universitatea Australă din Chile, un alt membru al echipei de cercetare.

Foto sus: Moneda de „8 reali” descoperită în pe locul coloniei pierdute (© Richard Bezzaza)

Mai multe pentru tine...