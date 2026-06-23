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O gâscă moțată (în dreapta) apare într-un tablou pictat de Melchior d' Hondecoeter în 1680. Pictura se află în prezent la Museum of Fine Arts din Houston (© Wikimedia Commons)

O latrină dezvăluie costul vanității în Germania secolului al XVII-lea

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 23 iunie 2026

Patru cranii de gâscă au fost recuperate dintr-o fostă latrină din orașul german Brandenburg, fiecare dintre ele având niște găuri ciudate. După cum s-a dovedit, aceste găuri reprezentau semnele distinctive ale unor creste elegante de pene, făcând din ele primele gâște moțate identificate vreodată în registrul arheologic.

Craniile au fost descoperite la Flecken Zechlin, la aproximativ 100 de kilometri de Berlin. Datat în secolul al XVII-lea, situl are o istorie îndelungată asociată cu episcopi și aristocrați, relatează Phys.org.

„Gâștele moțate ar fi putut fi crescute pentru a fi expuse și pentru prestigiu”, a declarat Maaike Groot, arheozoolog la Universitatea Liberă din Berlin și autoarea studiului publicat în International Journal of Paleopathology.

Însă smocurile spectaculoase de pene de pe capul lor au avut probabil un cost ridicat pentru sănătatea animalelor, iar nobilii le-au păstrat oricum. După moarte, acestea au fost aruncate împreună cu alte resturi alimentare.

Găuri în craniu

În timpul săpăturilor desfășurate între 2021 și 2023, au fost găsite patru cranii neobișnuite de gâscă, împrăștiate printre oase de găini și rațe, fiecare prezentând mai multe găuri în partea superioară a capului. Una dintre gâște avea o gaură atât de mare (15 mm) încât o porțiune din craniu lipsea complet.

Craniile erau atât de bine conservate încât cercetătorii au putut exclude majoritatea explicațiilor posibile pentru aceste perforații, analizând dovezile pas cu pas. Găurile nu au fost cauzate de măcelărire sau de rosături produse de animale. Cercetătorii au exclus și infecțiile, paraziții și malnutriția, deoarece niciuna dintre aceste cauze nu se potrivea modelului observat.

Gaură de mari dimensiuni în craniul unei gâște (© Marcus Wandelt / Groot și Wandelt, 2026)
Gaură de mari dimensiuni în craniul unei gâște (© Marcus Wandelt / Groot și Wandelt, 2026)

Ceea ce semănau însă aceste cranii erau găurile întâlnite în craniile rațelor moțate. Potrivit studiului, asemănarea era „remarcabilă”, poziția și aspectul găurilor fiind practic „identice”.

„M-au făcut să mă gândesc la găinile moțate, iar după ce asemănarea cu rațele moțate a devenit evidentă, mi-am amintit de picturile lui d'Hondecoeter”, a explicat Groot.

Picturile artistului olandez Melchior d'Hondecoeter includeau gâște moțate și au fost realizate aproximativ în aceeași perioadă în care aceste păsări trăiau în Germania secolului al XVII-lea.

Din câte știe Groot, atât picturile, cât și aceste gâște reprezintă cele mai vechi dovezi cunoscute ale existenței gâștelor moțate în Europa. Însă aspectul lor atrăgător avea probabil și un preț.

Frumusețea doare

Atunci când animalele sunt selecționate pentru un anumit aspect fizic, acest lucru poate însemna păstrarea unor trăsături dăunătoare. La rațe, moțul este rezultatul unui defect genetic care determină formarea unui strat de grăsime în partea superioară a craniului, în timp ce osul de dedesubt adesea nu se închide complet, lăsând găuri deschise.

Potrivit lui Groot, acest lucru poate provoca rate ridicate de mortalitate înainte și după eclozare, probleme de coordonare și chiar pierderea vederii și a auzului la unele exemplare adulte. Cu toate acestea, dovezile nu sunt întotdeauna clare.

„Prezența și dimensiunea moțului nu prezic în mod fiabil anomaliile anatomice sau comportamentale”, a explicat Groot, menționând că unele rațe cu astfel de găuri în craniu trăiesc toată viața fără probleme evidente, în timp ce altele suferă grav.

Nu au fost realizate studii la fel de detaliate asupra gâștelor moțate, însă, deoarece rațele și gâștele sunt înrudite îndeaproape, este probabil ca și acestea să sufere de probleme de sănătate similare.

Deocamdată, aceste descoperiri arată că rasa exista în cel puțin două regiuni din nordul Europei în secolul al XVII-lea. Totuși, istoria ei ar putea fi mult mai veche; la urma urmei, găinile moțate existau încă din perioada romană.

Cercetătorii speră ca studiul lor să îi determine pe alți specialiști să examineze mai atent craniile de păsări, având în vedere că acestea sunt fragile și ușor de trecut cu vederea. Groot speră, de asemenea, să aprofundeze cercetarea păsărilor moțate și să înțeleagă mai bine cum și de ce oamenii selectează animale pentru a avea anumite caracteristici fizice.

Foto sus: O gâscă moțată (în dreapta) apare într-un tablou pictat de Melchior d' Hondecoeter în 1680. Pictura se află în prezent la Museum of Fine Arts din Houston (© Wikimedia Commons)

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