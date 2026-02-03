„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal

Un os vechi de 2.200 de ani, dezgropat în Spania, ar putea proveni de la unul dintre elefanții de război ai lui Hannibal, folosiți în timpul celui de-al Doilea Război Punic, potrivit unui nou studiu.

Osul găsit în apropierea orașului spaniol Córdoba ar putea reprezenta singura dovadă directă a existenței elefanților de război ai generalului cartaginez, conform studiului publicat în numărul din februarie al revistei Journal of Archaeological Science: Reports.

Conform surselor antice, 37 de elefanți de război au mărșăluit alături de Hannibal și armata sa de-a lungul întregii Peninsule Iberice, peste Pirinei, spre sudul Galiei, traversând Alpii și ajungând în Italia pentru a ataca Roma.

Până acum, cele mai solide dovezi arheologice ale acestui marș constau în ceea ce ar putea fi sol răscolit și alte urme lăsate de animalele uriașe în timp ce traversau o trecătoare alpină situată pe actuala graniță dintre Franța și Italia, relatează Live Science.

Osul „ar putea deveni o descoperire de referință”, a declarat Rafael Martínez Sánchez, arheolog la Universitatea din Córdoba și autorul principal al studiului, pentru Live Science. Până acum, „nu a existat nicio mărturie arheologică directă privind utilizarea acestor animale”, a spus el într-un e-mail.

Osul misterios a fost descoperit în 2019 și i-a nedumerit inițial pe cercetători, deoarece nu corespundea niciunui animal autohton. Abia câțiva ani mai târziu a fost identificat drept osul carpian drept al unui elefant - „glezna” piciorului său din față, echivalentă cu încheietura mâinii la oameni. Cercetătorii consideră că acest elefant a fost adus acolo ca animal de război de către cartaginezi.

Fortăreață celtică

Osul a fost găsit în timpul săpăturilor arheologice efectuate la situl unui sat iberic fortificat, într-un strat de pământ datat prin radiocarbon la aproximativ 2.250 de ani în urmă — înainte ca romanii să preia controlul regiunii, în jurul anului 150 î.Hr. Romanii numeau astfel de sate fortificate oppidum; ele erau utilizate frecvent de celți și erau adesea construite pe vârfuri de dealuri, însă acesta se afla într-o cotitură defensivă a unui râu.

Cartagina, un oraș-stat antic de pe coasta actuală a Tunisiei, a folosit elefanți de război în primele două Războaie Punice împotriva Republicii Romane, conflicte purtate în mare parte pentru controlul regiunilor strategice din vestul Mediteranei.

Se pare că o armată cartagineză staționată în apropiere, în timpul celui de-al Doilea Război Punic (218–201 î.Hr.), a fost implicată într-o bătălie la satul fortificat antic de lângă Córdoba - iar elefantul a fost ucis în lupte, au scris cercetătorii în studiu.

Alte semne ale unui conflict militar la sit includ 12 pietre sferice pe care cercetătorii le consideră muniție pentru catapultele cartagineze.

Se pare că cea mai mare parte a scheletului elefantului s-a degradat, însă osul carpian a fost protejat de un zid prăbușit, au scris cercetătorii. Ei nu exclud însă posibilitatea ca osul să fi supraviețuit deoarece a fost luat ca suvenir, fiind suficient de mic pentru a putea fi transportat.

Martínez Sánchez a precizat că, în prezent, nu este posibil să se determine dacă animalul era un elefant asiatic (Elephas maximus indicus) - specia folosită de regele grec Pyrrhus din Epir (cunoscut pentru celebra „victorie à la Pyrrhus”) împotriva romanilor cu aproximativ 10 ani înainte de Primul Război Punic - sau o specie dispărută de elefant african, preferată de cartaginezi pentru animalele lor de război.

În timpul celui de-al Doilea Război Punic, când Hannibal a comandat armata cartagineză, romanii au suferit mai multe înfrângeri, între care cea mai cunoscută este cea de la Cannae. Aceasta a rămas în istorie drept una dintre cele mai mari reușite strategice din istoria militară, dar și ca una dintre cele mai mari înfrângeri din istoria Romei. Bătălia de la Cannae nu a fost însă singura în care Hannibal a reușit, prin geniul său militar, să-i învingă pe romani. Cartagina a repurtat alte victorii importante la Trebia și Lacul Trasimene și, să nu uităm, Hannibal a condus o invazie de succes a peninsulei italice, traversând Pirineii și Alpii cu o armată de mii de soldați, călăreți și elefanți și ocupând teritoriile romane timp de 15 ani.

Foto sus: Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)

