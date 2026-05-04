O descoperire care schimbă perspectiva asupra metalurgiei antice

Un studiu recent rescrie, discret dar decisiv, istoria tehnologiei în lumea antică. Cercetări științifice asupra unor artefacte descoperite la Merv și Ninive arată că meșteșugarii Imperiului Sasanid experimentau cu alama încă de acum aproximativ 1.400 de ani, într-un mod mult mai sofisticat decât se credea până acum, relateaza turismistoric.ro

Timp de decenii, metalurgia Iranului antic a fost analizată aproape exclusiv prin prisma bronzului, aurului și argintului. Alamă – aliajul de cupru și zinc – era considerată mai degrabă specifică lumii romane sau bizantine, iar rolul său în spațiul sasanid (224–651 d.Hr.) rămânea marginal și insuficient documentat.

Noua cercetare schimbă radical această perspectivă.

Două centre, o tehnologie comună

Studiul s-a concentrat pe două puncte-cheie ale lumii sasanide:

Merv (astăzi în Turkmenistan), un important centru urban și militar

Ninive (nordul Irakului), vechea capitală asiriană, locuită și în Antichitatea târzie

Descoperirea alamei în ambele regiuni, aflate la extremitățile imperiului, sugerează că nu era vorba despre o utilizare izolată, ci despre o practică relativ răspândită.

La Merv, aproximativ un sfert dintre obiectele analizate conțineau alamă: ace de păr decorate cu lapis lazuli, fragmente de brățări, mărgele sau piese de fixare. Nivelul variabil de zinc indică faptul că meșteșugarii nu lucrau accidental cu acest material, ci îl cunoșteau și îl foloseau conștient, chiar dacă aprovizionarea nu era constantă.

De la estetică la funcționalitate

Primele obiecte din alamă descoperite la Merv sunt turnate, ceea ce sugerează că principalul avantaj era aspectul vizual. Alama imită aurul mai bine decât bronzul, oferind un statut social intermediar între lux și utilitate.

Ulterior însă, lucrurile se schimbă.

Apar obiecte realizate prin ciocănire (sheet metal) – o tehnică ce implică o înțelegere mai avansată a materialului. Alama devine apreciată nu doar pentru culoare, ci și pentru proprietățile sale tehnice:

este mai ușor de modelat

poate fi perforată și ajustată mai simplu

permite realizarea unor componente subțiri și rezistente

Această tranziție marchează trecerea de la un material decorativ la unul funcțional.

Coifurile de la Ninive: o utilizare militară surprinzătoare

Cele mai spectaculoase descoperiri provin din Ninive, unde au fost analizate trei coifuri sasanide aflate astăzi în colecțiile British Museum.

Investigațiile au arătat că aceste coifuri nu erau realizate doar din fier, ci combinau mai multe materiale:

plăci de fier pentru rezistență

elemente din alamă pentru finisaj și structură

nituri și benzi metalice din aliaje cu zinc

Rezultatul? Obiecte sofisticate, care îmbinau protecția, estetica și ingineria.

Aspectul auriu al alamei oferea un impact vizual puternic, în timp ce structura de fier asigura funcționalitatea militară. Această combinație sugerează că alama putea avea un rol mai amplu în echipamentul militar sasanid decât s-a crezut până acum.

Legătura cu lumea islamică

Un alt aspect esențial al studiului este legătura cu perioada islamică timpurie. Începând cu secolele IX–X, alama devine unul dintre cele mai utilizate aliaje în Asia de Vest.

Descoperirile de la Merv și Ninive sugerează că această evoluție nu a fost bruscă, ci rezultatul unei etape experimentale în perioada sasanidă. Practic, meșteșugarii din acest imperiu au pus bazele unei tehnologii care avea să definească ulterior cultura materială islamică.

Muzeele și redescoperirea trecutului

Un detaliu important: multe dintre aceste concluzii nu provin din săpături recente, ci din reinterpretarea colecțiilor muzeale cu ajutorul tehnologiei moderne.

În trecut, numeroase obiecte erau catalogate generic drept „bronz” sau „aliaj de cupru”. Analizele actuale arată că unele dintre ele sunt, de fapt, alamă – o diferență aparent minoră, dar esențială pentru înțelegerea nivelului tehnologic al epocii.

O revoluție discretă

Descoperirea nu impresionează prin spectaculozitate, ci prin profunzime. Nu vorbim despre palate sau tezaure de aur, ci despre fragmente, unelte și echipamente militare care dezvăluie o alegere tehnologică conștientă.

Imperiul Sasanid, cunoscut mai ales pentru argintăria sa rafinată și puterea militară, apare acum și ca un laborator de inovație metalurgică.

Iar alama – materialul care avea să domine epocile următoare – își găsește, astfel, o parte din originile sale în aceste experimente de frontieră.