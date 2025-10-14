O comoară uimitoare descoperită în Suedia: Un tezaur format din 20.000 de monede

Un suedez a descoperit o comoară uimitoare, în timp ce săpa lângă casa sa de vacanță din apropiere de Stockholm: un tezaur de argint format din aproximativ 20.000 de monede, amestecate cu perle, pandantive și inele de argint, din Evul Mediu Timpuriu.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Administrativ al Comitatului Stockholm, tezaurul datează din Evul Mediu Timpuriu și cântărește aproximativ 6 kilograme (13 livre), relatează Live Science.

Cel care a descoperit tezaurul, lângă casa sa de vacanță, a raportat descoperirea autorităților locale. Arheologii examinează acum comorile, care fuseseră depozitate într-un cazan de cupru ce s-a degradat în mare parte în timp.

„Aceasta este, probabil, una dintre cele mai mari comori de argint din Evul Mediu Timpuriu descoperite în Suedia. Încă nu știm exact câte monede sunt, dar cred că ar putea fi peste douăzeci de mii”, a declarat Sofia Andersson, expertă în antichități în cadrul Consiliului Administrativ al Comitatului Stockholm.

O analiză preliminară a arătat că majoritatea monedelor de argint datează din secolul al XII-lea. Unele poartă inscripția „KANUTUS”, numele latin pentru Knut, ceea ce înseamnă că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a domnit între 1173 și aproximativ 1195.

Câteva dintre monede sunt rare, inclusiv mai multe „monede episcopale” care au fost emise de episcopi puternici, potrivit comunicatului. Aceste monede îl înfățișează pe un episcop ținând un toiag pastoral, simbol folosit frecvent de clerici pentru a reprezenta autoritatea lor ecleziastică.

„Este complet unic; nu avem alte comori medievale descoperite în Stockholm”, a declarat Lin Annerbäck, directorul Muzeului Medieval din Stockholm, pentru cotidianul suedez Dagens Nyheter.

Annerbäck a remarcat că orașul Stockholm nu exista la sfârșitul secolului al XII-lea, fiind întemeiat oficial în 1252. Până la sfârșitul secolului al XIII-lea, devenise cel mai mare oraș din Suedia.

În ceea ce privește motivul pentru care tezaurul a fost îngropat, sfârșitul secolului al XII-lea era o „perioadă tulbure”, deoarece suedezii încercau să colonizeze regiuni din Finlanda, a spus Annerbäck.

„Așa că credem că mulți și-au ascuns astfel de comori pentru a le păstra în familie. Faptul că argintul este amestecat cu perle și alte obiecte sugerează că este vorba de o avere personală ascunsă” a declarat Annerbäck pentru Dagens Nyheter.

Cercetările asupra tezaurului sunt în desfășurare. Consiliul Administrativ al Comitatului Stockholm va raporta descoperirea Consiliului Național al Patrimoniului, care va decide dacă statul va oferi o recompensă persoanei care a făcut descoperirea.