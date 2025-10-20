Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Muzeul Județean Olt își va digitaliza colecția numismatică (foto: Facebook / Muzeul Județean Olt)

Muzeul Județean Olt își va digitaliza colecția numismatică

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 20 octombrie 2025

Muzeul Județean Olt își va digitaliza colecția numismatică, printre acestea fiind și piesele antice din tezaurele monetare descoperite în ultimii șapte ani, potrivit directorului instituției muzeale, George Smarandache.

„Digitalizăm colecția de monede a Muzeului Județean Olt în care se regăsesc și tezaurele monetare descoperite în ultimii ani și încercăm să le restaurăm pe toate. Un lot de monede este acum în custodie la Muzeul Bucovinei din Suceava unde chiar în aceste zile sunt analizate metalografic și restaurate, iar la începutul anului viitor se va finaliza restaurarea și le aducem înapoi la Slatina. După aceea trebuie să realizăm amenajarea și toată baza necesară pentru expunere”, a declarat, pentru Agerpres, George Smarandache.

Cele mai vechi piese trimise spre restaurare sunt din secolele IV - II î.Hr, pentru stabilirea vechimii și compoziției lor fiind realizate analize metalografice.

„În perioada 16-17 octombrie 2025, reprezentanți ai Muzeului Județean Olt, împreună cu un colaborator de la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" Măgurele, se află la Laboratorul de Restaurare al Muzeului Național al Bucovinei din Suceava în vederea realizării de analize metalografice XRF pe un lot de monede din colecția muzeului alutan care se află în custodie la Muzeul din Suceava în vederea restaurării. Mulțumim domnilor Dr. Dragoș Mirea de la IFIN pentru realizarea analizelor și dr. Constantin Aparaschivei de la MNB pentru restaurarea pieselor”, notează Muzeul Județean Olt, pe pagina de Facebook a instituției.

