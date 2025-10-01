Mumii „demascate” digital: Chipurile ascunse în spatele măștilor mortuare

Mumii vechi de secole, provenite din munții Anzi, de pe teritoriul Columbiei, au fost „demascate” digital și reconstruite virtual, dezvăluind cum ar fi putut arăta în timpul vieții.

Aceste persoane, care au trăit undeva între secolele XIII și XVIII, au fost înmormântate cu măști mortuare ce le acopereau fețele și maxilarele. Sunt singurele exemple cunoscute în Columbia ale unei practici culturale altfel comune în alte regiuni ale Americii de Sud precolumbiene. Totuși, deoarece mormintele lor au fost jefuite, se știa foarte puțin despre aceste patru persoane și contextul lor arheologic, informează Live Science.

Aceste reconstrucții evidențiază „practicile culturale fascinante” ale popoarelor indigene care au trăit în America de Sud, a declarat Jessica Liu, managerul de proiect al Face Lab de la Universitatea John Moores din Liverpool, Marea Britanie.

Mumiile aparțin unui copil de 6-7 ani, unei femei de aproximativ 60 de ani și unor bărbați tineri, toți având măști stilizate realizate din rășină, lut, ceară și porumb atașate pe față. Toate măștile sunt deteriorate, cu nasurile lipsă și bucăți lipsă la bază, dar unele mărgele ornamentale care conturau ochii s-au păstrat. Persoanele făceau parte din populații pre-hispanice din Cordiliera Estică, o regiune din munții Anzi de pe teritoriul actual al Columbiei, iar datarea cu radiocarbon indică faptul că au trăit între anii 1216 și 1797.

Cercetătorii au realizat tomografii computerizate (CT) ale craniilor cu mască. Scanările CT folosesc raze X pentru a genera imagini 3D virtuale prin realizarea mai multor secțiuni 2D care sunt apoi reunite. Datorită acestui proces, echipa a putut „demasca digital craniul” prin îndepărtarea straturilor care conțin masca, a explicat Liu pentru Live Science.