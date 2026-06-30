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Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei din Parcul Zăvoi (© Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea)

Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei din Râmnicu Vâlcea, inaugurat oficial după 112 ani

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 30 iunie 2026

Monumentul recondiționat al domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei din Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, a fost dezvelit marți, fiind inaugurat oficial după 112 ani de la finalizarea sa.

„Procesul de reabilitare a debutat în primăvara acestui an la inițiativa Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, cu ocazia celebrării a 30 de ani de la cartarea clubului, a fost finanțat integral de către rotarieni, iar lucrările au fost derulate de către restauratorul vâlcean Mihai Iancovescu Rudeanu”, precizează Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe pagina de Facebook a instituției.

Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei (© Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea)
Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei (© Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea)

Conform sursei citate, evenimentul de dezvelire a lucrării realizată între anii 1912 – 1914 de sculptorul și profesorul Constantin Gh. Mihăilescu (născut în Suceava, dar devenit râmnicean prin natura profesiei, autor, printre altele, și al bustului domnitorului Constantin Brâncoveanu din fața sediul Primăriei, dezvelit în anul 1913) repară și o nedreptate istorică: monumentul nu a fost inaugurat oficial niciodată, iar artistul nu a fost recompensat pentru munca sa.

Barbu Dimitrie Știrbei, în 1861. Fotografie de Eugène Disdéri (© Wikimedia Commons)
Barbu Dimitrie Știrbei, în 1861. Fotografie de Eugène Disdéri (© Wikimedia Commons)

Barbu Dimitrie Știrbei (1799–1869) a fost unul dintre cei mai importanți domnitori ai Țării Românești din secolul al XIX-lea. A domnit între anii 1849 și 1856, într-o perioadă marcată de schimbări politice și sociale importante, după Revoluția de la 1848. Provenea dintr-o familie boierească influentă și a primit o educație aleasă, care i-a permis să înțeleagă necesitatea modernizării statului.

În timpul domniei sale, Barbu Dimitrie Știrbei a inițiat numeroase reforme menite să întărească administrația și să îmbunătățească viața locuitorilor. A reorganizat sistemul administrativ și judiciar, a sprijinit dezvoltarea învățământului și a încurajat construirea de drumuri și poduri, contribuind astfel la dezvoltarea economică a țării. De asemenea, a acordat o atenție deosebită finanțelor publice, încercând să asigure o administrare mai eficientă a veniturilor statului.

Domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei s-a desfășurat sub influența marilor puteri europene, în special a Imperiului Otoman și a Imperiului Rus, care exercitau un control semnificativ asupra Principatelor Române. Cu toate acestea, el a urmărit să apere interesele Țării Românești și să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea sa.

Prin reformele promovate și prin politica sa echilibrată, Barbu Dimitrie Știrbei a contribuit la procesul de modernizare a Țării Românești și a pregătit terenul pentru marile transformări politice care au culminat cu Unirea Principatelor Române din 1859.

Foto sus: Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei din Parcul Zăvoi (© Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea)

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