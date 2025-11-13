Misterul mormântului gol din epoca romană, descoperit în Germania

Un cerc de piatră neobișnuit, cel mai probabil un mormânt, oferă arheologilor noi informații despre viața în Bavaria romană.

Arheologii au descoperit un mormânt circular de piatră neobișnuit în sudul Germaniei. Datând din perioada Imperiului Roman, mormântul mare era complet gol - și este posibil să fi fost ridicat ca monument în cinstea cuiva îngropat în altă parte, informează Live Science.

„Mormântul era atât un loc al amintirii, cât și o expresie a statutului social”, a declarat, într-un comunicat de presă, Mathias Pfeil, curator general al Oficiului de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor.

Mormântul a fost descoperit în timpul unor lucrări de construcție în toamna anului 2024, în satul Wolkertshofen, situat în landul Bavaria din sudul Germaniei. Arheologii care lucrau alături de constructori au observat fragmente de ceramică în timpul săpăturilor, înainte de a ajunge la o fundație masivă de piatră, cu un diametru de 12 metri. Lipit de cerc se afla un pătrat de piatră care probabil a susținut cândva o statuie sau o placă funerară.

Potrivit Oficiului de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor, mormântul circular a fost construit lângă un drum roman. Forma și aranjamentul pietrelor cioplite arată că movila funerară datează din epoca romană, când zona făcea parte din provincia Raetia.

Însă, deși movile funerare romane similare au fost găsite în Europa Centrală și în Italia, această descoperire este „foarte neobișnuită” și „extrem de rară” pentru Germania, a precizat Oficiul de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor. Movilele funerare descoperite în această regiune sunt, de obicei, mult mai vechi.

De asemenea, mormântul din Wolkertshofen este neobișnuit pentru că în interiorul lui nu au fost găsite nici oase, nici obiecte funerare. Ținând cont și de proximitatea mormântului față de un drum roman și o vilă rurală romană, este posibil ca movila să fi fost un cenotaf - un mormânt simbolic ridicat în memoria unei persoane îngropate în altă parte.

„Movila funerară era situată direct pe o rută importantă de circulație romană, iar familia a creat astfel un memorial vizibil de la mare distanță pentru cel decedat”, a explicat Pfeil.

Cercetările suplimentare asupra mormântului și a împrejurimilor sale îi vor ajuta pe experți să înțeleagă mai bine viața romană din Bavaria, potrivit comunicatului.

Foto sus: Mormântul circular din epoca romană descoperit în sudul Germaniei (© Manfred Woidich / Archäologiebüro)

