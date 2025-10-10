Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Lexiconul de la Buda (© Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș)

Lexiconul de la Buda, primul dicționar cvadrilingv al limbii române, expus în premieră la Târgu Mureș

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 10 octombrie 2025

Lexiconul de la Buda, primul dicționar cvadrilingv al limbii române, realizat de Școala Ardeleană și publicat în 1825, a fost expus, vineri, în premieră, în prezența președintelui Academiei, Ioan-Aurel Pop, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a arătat în deschiderea Conferinței Naționale „200 de ani de la editarea primului dicționar etimologic al limbii române - Lexiconul de la Buda”, găzduită de UMFST Târgu Mureș, că Școala Ardeleană e atât de legată de latinitate, încât „nu putem să vorbim despre latinitate fără să ne referim la Școala Ardeleană”, informează Agerpres.

Ioan-Aurel Pop a susținut o veritabilă lecție de istorie a limbii latine pe teritoriul românesc și a modului în care s-a ajuns la editarea primului dicționar cvadrilingv al limbii române, arătând că „Școala Ardeleană nu a făcut decât să pună într-o formă articulată, științifică, ceea ce știau românii'”.

„Școala Ardeleană este prima mișcare care anunță evoluția universitară a românilor și posibilitatea ca și românii să aibă școli superioare. De când episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein plănuise școlile Blajului, pe care le-a inaugurat Petru Pavel Aron, la 1754, ideea romană nu ne-a părăsit niciodată până astăzi, de membri ai latinității. Cea mai vorbită limbă maternă de pe lumea asta e o limbă neolatină, spaniola, nu engleza, nu chineza (...). Cea mai apropiată limbă de limba noastră e, categoric, italiana, de acolo de unde vin originile. 80% din cuvintele pe care le folosim în viața cotidiană sunt de origine latină, 79% din cuvintele poeziilor eminesciene sunt de origine latină. Sigur, nu vin toate de la Roma, fiindcă toate limbile se îmbogățesc”, a spus președintele Academiei Române.

Conferențiarii din cadrul evenimentului găzduit de UMFST Târgu Mureș au subliniat că Lexiconul de la Buda, apărut în 1825, este primul dicționar cvadrilingv al limbii române, acesta fiind considerat o adevărată capodoperă filologică a cărturarilor Școlii Ardelene.

Foto sus: Lexiconul de la Buda (© Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș)

Foto: © captură video Česká televize
