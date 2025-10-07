Interviu cu E.S. domnul Ambasador Alfredo M. Durante Mangoni

Italia și România și-au consolidat semnificativ cooperarea în cadrul NATO şi al UE concentrându-se pe securitatea Flancului Estic şi a Mării Negre.

Parteneriatul strategic dintre Italia şi România înseamnă coordonare concretă pe plan politic, militar și, în curând, și industrial, spune Alfredo M. Durante Mangoni, fostul ambasador al Italiei la București, într-un interviu acordat la încheierea mandatului său în România. România are un rol fundamental în apărarea securității europene, dată fiind importanța strategică a acestei regiuni, în timp ce pentru Italia, stabilitatea Mării Negre este strâns legată de cea a Mediteranei și a Balcanilor de Vest. Diplomatul italian consideră că parteneriatul strategic dintre cele două țări este unul exemplar, unic în Europa de Est pentru Italia. În același timp, Italia reprezintă unul dintre cei mai mari parteneri comerciali și investitori ai României, cu mii de companii care contribuie la creșterea economică şi la crearea de locuri de muncă. În Italia, comunitatea românească aduce, conform estimărilor, o contribuție de până 2% la PIB-ul italian.

Diplomat de carieră, Alfredo M.Durante Mangoni a fost numit ambasador la București în 2021, încheindu-și mandatul în septembrie 2025.

Cum a evoluat relația dintre Italia şi România pe parcursul mandatului dumneavoastră?

În acești ani, relațiile deja solide și prospere dintre Italia și România s-au consolidat și mai mult în cadrul Parteneriatului nostru Strategic exemplar, un caz unic în Europa de Est pentru țara noastră. Cea mai semnificativă dovadă a stadiului excelent al relațiilor bilaterale a fost oferită în februarie 2024, prin desfășurarea Summitului Interguvernamental, la treisprezece ani de la cel precedent: cu această ocazie a fost semnată noua Declarație privind Parteneriatul Strategic, împreună cu numeroase alte acorduri, iar în paralel a avut loc „Forumul de Afaceri Italia-România”. Despre aceste progrese importante am avut prilejul să mă adresez cititorilor publicației dumneavoastră imediat după Summit. Relațiile bilaterale excelează în toate domeniile, de la dialogul politic și parlamentar, la cel economic, incluzând de asemenea sfera socială și cultura.

Care sunt cele mai importante momente ale acestui mandat pe care le veți aminti după plecarea din România?

Pot să enumăr mai multe realizări care, pentru mine, reflectă în mod relevant acești ani și munca depusă pentru consolidarea acțiunii Italiei aici, în România. Pe lângă Summitul interguvernamental, vizita oficială a Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, la București, în iunie 2024, reprezintă confirmarea dialogului politic la cel mai înalt nivel și a încrederii personale dintre liderii noștri. De asemenea, în 2024 am desfășurat o cercetare economică menită să măsoare mai exact impactul comerțului și al investițiilor italiene asupra economiei românești. Realizată în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cercetarea subliniază contribuția întreprinderilor italiene la crearea de valoare economică și la generarea de oportunități de angajare. În cele din urmă, am elaborat și prezentat un Ghid de Afaceri, intitulat „Diplomația Creșterii Economice: Destinația România”, conceput pentru a oferi mediului economic italian o serie de informații privind oportunitățile de dezvoltare și investiții în România. Ambele materiale sunt accesibile gratuit pe site-ul Ambasadei. Aceste rezultate constituie o dovadă suplimentară a angajamentului comun de a consolida legăturile economice dintre cele două țări și reflectă evoluția unei relații din ce în ce mai solide și strategice, întemeiate pe încredere reciprocă, pe valori comune și pe o viziune europeană împărtășită, dar, mai presus de toate, ele sunt mărturia concretă a moștenirii lăsate prin eforturile depuse în acești ani.

Ce s-a întâmplat în relația economică dintre Italia și România în ultimii ani?

Italia reprezintă unul dintre principalii parteneri comerciali și investitori ai României: mii de întreprinderi cu capital italian activează pe teritoriul românesc, acoperind sectoare precum industria prelucrătoare și agroalimentară, energia, serviciile bancare și financiare, construcțiile și infrastructura. Această prezență extinsă a dat naștere unei rețele antreprenoriale bine consolidate, capabilă să susțină creșterea PIB-ului, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea locală. Investițiile italiene în România transmit valorile specifice ale modului de a desfășura activități economice în Italia: calitate, fiabilitate, creativitate, capacitate de adaptare, responsabilitate socială, integritate. În cadrul întreprinderilor italiene, managementul local este implicat în deciziile organizaționale, în definirea modelelor de business și își dezvoltă competențele zi de zi. Modelul de cooperare economică dintre cele două țări intră acum într-o a treia etapă, în concordanță cu obiectivele europene privind digitalizarea, tranziția verde și decarbonizarea, având la bază promovarea sectoarelor inovatoare și durabile, precum energiile regenerabile, noile tehnologii, economia circulară și cercetarea științifică. Un aport la fel de important este oferit de comunitatea românească din Italia, a cărei contribuție la PIB-ul italian este estimată la până la 2%. Integrarea acestei comunități este considerată exemplară și nu se limitează doar la dimensiunea economică, fiind susținută și de relațiile sociale și culturale, dar mai ales de capitalul uman: antreprenori, profesioniști și muncitori care, circulând între cele două națiuni, transferă competențe, experiențe și cunoștințe.

Ce fac împreună România şi Italia în Uniunea Europeană şi în NATO pentru asigurarea securității pe Flancul Estic și la Marea Neagră?

Italia și România și-au consolidat în mod semnificativ colaborarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene, concentrându-se în special pe securitatea Flancului Estic și pe stabilitatea regiunii Mării Negre. România are un rol fundamental în apărarea securității europene, dată fiind importanța strategică a acestei regiuni, în timp ce pentru Italia stabilitatea Mării Negre este strâns legată de cea a Mediteranei și a Balcanilor de Vest. Parteneriatul strategic dintre cele două țări se traduce printr-o coordonare concretă pe plan politic, militar și, în curând, și industrial: de la intensificarea activităților comune de instruire și schimbul de bune practici, până la actualizarea cadrului juridic al cooperării în domeniul apărării şi la o cooperare mai strânsă în sectorul industrial de apărare. Urmărim cu atenție – și cu disponibilitatea de a contribui - tranziția României de la platforme învechite la sisteme de apărare mai avansate, în conformitate cu standardele NATO. Suntem implicați în realizarea de vehicule terestre și suntem pregătiți să oferim un aport tehnologic și de expertiză pentru modernizarea capacităților navale, producerea de drone și dezvoltarea capacităților satelitare, precum și pentru sprijinirea tranziției către aeronave de nouă generație, precum F-35, pentru care Italia găzduiește singurul centru certificat de asamblare și mentenanță din afara Statelor Unite. La nivel european, ambele țări se numără printre principalii beneficiari ai instrumentului SAFE, care are ca obiectiv consolidarea bazei industriale a apărării europene. Voința politică puternică a Italiei și a României ne permite să colaborăm pentru a dezvolta sinergii industriale, a crește reziliența și competitivitatea sectorului și a contribui la securitatea colectivă.

Ținând cont de relația deosebită dintre România şi Italia, pe plan istoric, cultural, politic şi economic, şi al prezenței numeroasei comunități românești din Italia, ce proiecte ar trebui să urmărească cele două țări în viitor, în plan bilateral şi în cadrul Uniunii Europene?

Datorită viziunilor comune și spiritului de colaborare reciprocă, Italia și România pot privi cu încredere spre viitor, urmărind o integrare, o stabilitate și o cooperare mai profundă: cele două țări își propun să consolideze și să aprofundeze colaborarea, de exemplu, pe plan internațional și european, pentru întărirea cooperării în domeniul apărării și securității, abordând împreună principalele provocări globale prin strategii și inițiative comune. Pe plan economic, schimburile comerciale și investițiile reciproce în sectoare-cheie precum energia, infrastructura și inovația digitală vor continua să se intensifice, consolidând astfel relația bilaterală. În paralel, legăturile culturale și umane, susținute de prezența semnificativă a comunității românești din Italia, vor continua să întărească apropierea dintre cele două popoare. Parteneriatul strategic care definește relația unică dintre aceste două națiuni este solid și am încredere că se va consolida tot mai mult.