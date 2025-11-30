Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Pompeii (foto: Pixabay)

Fresce descoperite la Pompeii, reasamblate cu ajutorul unui robot / VIDEO

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 30 noiembrie 2025

Fresce antice descoperite sfărâmate și îngropate în situl arheologic Pompeii ar putea primi o a doua viață grație unui sistem robotic inovator, creat pentru a-i ajuta pe arheologi într-una dintre cele mai migăloase sarcini: reasamblarea artefactelor fragmentate.

 Tehnologia, dezvoltată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană RePAIR, combină recunoașterea avansată a imaginilor, rezolvarea unui puzzle cu ajutorul AI și mâini robotice ultra-rapide care să accelereze munca de restaurare, de obicei un proces lent și frustrant, informează Agerpres.

Lansat în 2021 și coordonat de Universitatea Ca' Foscari din Veneția, proiectul robotic prezentat joi la Pompeii a reunit echipe internaționale de cercetători care au folosit situl arheologic drept teren de testare.

Cercetătorii sunt de părere că această tehnologie ar putea transforma practicile de restaurare din lumea întreagă.

Robotul folosește niște brațe gemene, echipate cu mâini flexibile de două mărimi și cu senzori optici pentru a identifica și asambla fără să deterioreze suprafețele delicate.

Cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra frescelor păstrate sub forma unor fragmente în depozitele de la Pompeii - două tavane pictate de mari dimensiuni care au fost deteriorate în timpul erupției inițiale și apoi sfărâmate în timpul bombardamentelor din cel de-Al Doilea Război Mondial, precum și fresce din așa numita „Casă a gladiatorilor”, care s-a prăbușit în 2010.

Pompeii este un oraș antic roman, situat în sudul Italiei, aproape de Napoli, care a fost îngropat de erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr. Pompeii a fost un oraș prosper, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori la momentul erupției.  Orașul a fost acoperit aproape complet de cenușă și lavă, păstrându-se astfel într-o stare de conservare remarcabilă.

Descoperirile arheologice au început în secolul al XVI-lea, dar săpăturile sistematice nu au început decât în 1748, sub conducerea inginerului spaniol Roque Joaquín de Alcubierre, pe atunci la ordinele regelui Carol al III-lea al Spaniei.

Săpăturile au continuat de-a lungul secolelor, iar Pompeii a dezvăluit un oraș roman bine conservat, cu străzi, case, temple, băi, teatre, iar unele dintre ele erau decorate cu fresce și mozaicuri excepționale. Printre descoperirile celebre se numără „corpurile” victimelor erupției, care au fost păstrate sub formă de amprente de cenușă și care au fost ulterior turnate în ghips pentru a recrea pozițiile acestora la momentul morții.

Pompeii a fost desemnat sit UNESCO în 1997 și continuă să fie o sursă importantă de cunoaștere a vieții romane antice. Astăzi, parcul arheologic atrage milioane de vizitatori anual, fiind o fereastră deschisă spre trecutul unei civilizații dispărute, dar păstrată într-o formă remarcabil de clară.

