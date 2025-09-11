Fitilele unor lămpi cu ulei din Epoca Bronzului, descoperite în Israel

Arheologii israelieni au descoperit trei fitile străvechi ale unor lămpi cu ulei, cu o vechime de aproximativ 4.000 de ani, a anunțat Autoritatea pentru Antichități din Israel.

Această descoperire rară a fost făcută în orașul Yehud-Monosson, situat în apropierea Aeroportului Internațional Ben Gurion, în centrul Israelului, relatează Agerpres.

Fitilele recent descoperite, realizate din fibre textile, sunt printre cele mai vechi cunoscute în lume. Ele se aflau în interiorul unor lămpi de lut folosite pentru iluminat în timpul Epocii Bronzului Mijlociu (aproximativ 2500 î.Hr. - 2000 î.Hr.).

Testele de laborator au arătat că fitilele erau realizate din in reutilizat. Cercetătorii consideră că este puțin probabil ca inul să fi fost țesut doar pentru a fi ars, sugerând că fitilele erau tăiate din țesături vechi care fuseseră deja folosite în alte scopuri.

→ Imaginea 1/8: Descoperire rară în Israel (© Facebook / Israel Antiquities Authority)

Lămpile și fitilele au fost descoperite în morminte antice, alături de ceramică, oase de animale, arme din metal și bijuterii.

Pe fitile au fost găsite urme de funingine, dovadă că acestea fuseseră aprinse. Faptul că fitilele s-au păstrat până în zilele noastre reprezintă ceva neobișnuit, deoarece fibrele organice se descompun rapid în climatul mediteraneean.