Excremente umane vechi de 1.300 de ani, analizate de oamenii de știință

Oamenii de știință care au analizat excremente umane vechi de 1.300 de ani, descoperite în „Peștera Copiilor Morți” din Mexic, au descoperit că oamenii se confruntau frecvent cu infecții intestinale.

„Lucrul cu aceste mostre antice a fost ca și cum am fi deschis o capsulă biologică a timpului, fiecare dintre ele oferind informații despre sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor”, a declarat autorul principal al studiului, Drew Capone, profesor asistent de sănătate a mediului la Universitatea Indiana, conform Live Science.

Capone și colegii săi au folosit tehnici de analiză moleculară pentru a studia 10 mostre antice de fecale uscate descoperite într-o peșteră din Valea Rio Zape, la nord de orașul Durango, în nord-vestul Mexicului. Mostrele datează între anii 725 și 920 d.Hr. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista PLOS One.

La sfârșitul anilor 1950, arheologii au excavat „Peștera Copiilor Morți” și au descoperit excremente umane și non-umane, resturi vegetale, oase de animale și de oameni într-o mare movilă de gunoi. Peștera era folosită de oamenii culturii preistorice Loma San Gabriel, care practicau agricultura la scară mică, produceau ceramică unică, trăiau în sate mici și, ocazional, practicau sacrificii de copii. Arheologii au numit peștera astfel datorită scheletelor de copii descoperite acolo.

Studiile anterioare ale fecalelor uscate din peșteră au arătat prezența ouălor de ancilostom (viermele cârlig), tricocefal și oxiuri, arătând că acei oameni erau infectați cu o varietate de paraziți.

În noul studiu, oamenii de știință au folosit tehnici moleculare de ultimă generație pentru a detecta microbi suplimentari în excrementele provenite din 10 „evenimente distincte de defecație”, cu scopul de a înțelege mai bine povara bolilor în rândul populației Loma.

Cercetătorii au extras ADN din cele 10 mostre de fecale. Fiecare mostră conținea cel puțin un agent patogen sau un microb intestinal, iar cele mai frecvente au fost parazitul intestinal Blastocystis, care poate provoca tulburări gastrointestinale, și mai multe tulpini ale bacteriei E. coli, identificate în 70% dintre mostre. Au mai fost depistați oxiuri, precum și bacteriile Shigella și Giardia, care provoacă boli intestinale.

Numărul ridicat de microbi descoperiți în excremente „sugerează că igiena precară a culturii Loma San Gabriel între anii 600–800 d.Hr. a dus la expunerea populației la deșeuri fecale din mediul înconjurător”, au scris cercetătorii. Oamenii probabil ingerau acești microbi prin apă potabilă, sol sau alimente contaminate cu fecale.

Deși genele asociate agenților patogeni au persistat în excremente timp de până la 1.300 de ani, cercetătorii au notat că este posibil să fi existat și alți patogeni care s-au degradat în timp și nu mai pot fi detectați.

Totuși, noua analiză a scos la iveală ADN-ul unor agenți patogeni care nu fuseseră identificați anterior în fecale uscate, inclusiv Blastocystis și Shigella.

„Aplicarea acestor metode la alte mostre antice oferă posibilitatea de a extinde înțelegerea modului în care trăiau oamenii din vechime și a agenților patogeni care le-ar fi putut afecta sănătatea”, au concluzionat cercetătorii.