Epavă veche de 300 de ani, descoperită în apropierea celui mai mare parc eolian offshore din lume

După ani de dezvoltare, compania daneză de energie Ørsted este pe cale să finalizeze ceea ce va deveni cel mai mare parc eolian offshore din lume. Spre sfârșitul anului 2027, cele aproximativ 230 de turbine ale parcului eolian Hornsea 3, amplasate pe o suprafață de circa 694 km² în Marea Nordului, în apropiere de Yorkshire, vor începe să producă suficientă energie verde pentru a alimenta aproximativ 3,3 milioane de locuințe din Regatul Unit.

Cu toate acestea, înainte de instalarea echipamentelor pentru Hornsea 3, echipele de construcție au efectuat inspecții amănunțite ale zonei pentru a asigura siguranța lucrărilor. Acestea au inclus identificarea și îndepărtarea eventualelor muniții neexplodate rămase din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Însă, în timpul unuia dintre aceste studii, muncitorii au descoperit trei artefacte mult mai vechi și complet neașteptate. Potrivit arheologilor maritimi, viitorul amplasament al parcului Hornsea 3 reprezenta locul de odihnă final al unei epave vechi de peste 300 de ani, care s-a scufundat în timp ce transporta o încărcătură de mari lingouri de plumb de mare valoare, informează Popular Science.

Lingourile au fost găsite la aproximativ 120 km est de comitatul Norfolk, la o adâncime de circa 40 de metri. Cercetătorii au recuperat trei lingouri, fiecare cântărind peste 68 de kilograme. Deși sub metal au mai fost găsite câteva fragmente de lemn provenite din navă, cercetătorii au descoperit foarte puține alte rămășițe ale epavei.

Chiar și în lipsa altor indicii, lingourile oferă informații valoroase despre originea navei. Fiecare poartă ștanțele „IS”, „EB” sau „H”, asemănătoare celor descoperite pe lingourile recuperate din epava Kennemerland, o navă a Companiei Olandeze a Indiilor de Est, scufundată în 1664 și descoperită anterior în apropierea Insulelor Shetland. Istoricii consideră că și această navă neidentificată ar putea fi de origine olandeză.

În secolul al XVII-lea, Anglia era renumită pentru industria sa a plumbului, în special datorită minelor din Derbyshire și regiunea Peak District. Deoarece efectele toxice ale plumbului nu erau cunoscute, metalul era utilizat pe scară largă la fabricarea instalațiilor sanitare, a vaselor de gătit și a armamentului.

În acea perioadă, o mare parte din producția de plumb a Angliei era exportată către orașe olandeze precum Amsterdam și Rotterdam. Epava descoperită la Hornsea 3 pare să fie o mărturie a acestei epoci, întrucât se află pe o rută comercială istorică dintre Regatul Unit și Țările de Jos.

Cercetătorii au precizat că, deși lingourile reprezintă cea mai importantă descoperire făcută în timpul cercetărilor desfășurate anul trecut, au ales să facă publică informația abia după ce au găsit un loc potrivit pentru conservarea acestora. După examinări suplimentare și lucrări de conservare, artefactele vor fi expuse la Muzeul Mineritului Plumbului din Peak District.

Foto sus: O scanare radar arată locația lingourilor și conturul epavei (© Ørsted)

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