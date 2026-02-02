Dovezi ale unor tehnologii avansate de prelucrare a pietrei în urmă cu 160.000 de ani, descoperite în China

O echipă internațională de cercetători, condusă de Academia Chineză de Științe, a desfășurat săpături arheologice la Xigou, situat în regiunea lacului de acumulare Danjiangkou din centrul Chinei, descoperind dovezi ale unor tehnologii avansate de prelucrare a pietrei cu o vechime cuprinsă între 160.000 și 72.000 de ani.

Explorările, coordonate împreună cu Universitatea Griffith din Australia, au arătat că homininii din această regiune erau mult mai inventivi și mai adaptabili decât se credea anterior, într-o perioadă în care în China erau prezente mai multe specii de hominini cu creier mare, precum Homo longi și Homo juluensis, și posibil Homo sapiens, informează un comunicat al Universității Griffith.

„Timp de decenii, cercetătorii au susținut că, în timp ce homininii din Africa și Europa de Vest au demonstrat progrese tehnologice semnificative, cei din Asia de Est s-au bazat pe tradiții de unelte din piatră mai simple”, a declarat liderul expediției, dr. Shixia Yang, de la Institutul de Paleontologie a Vertebratelor și Paleoantropologie (IVPP).

„Analizele detaliate ale sitului arată că locuitorii hominini foloseau metode sofisticate de confecționare a uneltelor din piatră pentru a produce lamele și unelte mici, utilizate apoi într-o gamă diversă de activități”, a adăugat coautorul studiului, profesorul Michael Petraglia, director al Centrului Australian pentru Cercetarea Evoluției Umane din cadrul Universității Griffith.

Printre cele mai remarcabile descoperiri se numără identificarea unor unelte din piatră cu mâner — cele mai timpurii dovezi cunoscute ale uneltelor compozite din Asia de Est.

Aceste unelte combinau componente din piatră cu mânere sau tije și demonstrează o planificare complexă, măiestrie tehnică și o înțelegere a modului de îmbunătățire a performanței uneltelor.

Straturile bogate ale sitului, care acoperă o perioadă de 90.000 de ani, se aliniază cu dovezile tot mai numeroase privind creșterea diversității homininilor în China.

Homininii cu creier mare identificați la Xujiayao și Lingjing, uneori denumiți Homo juluensis, oferă un posibil context biologic pentru complexitatea comportamentală reflectată în ansamblurile de la Xigou.

„Strategiile tehnologice evidente în uneltele din piatră au jucat probabil un rol crucial în adaptarea populațiilor de hominini la mediile instabile care au caracterizat perioada de 90.000 de ani din Asia de Est”, a spus profesorul Petraglia.

Cercetătorii afirmă că descoperirile de la Xigou au remodelat înțelegerea noastră asupra evoluției umane în Asia de Est, demonstrând că populațiile timpurii posedau abilități cognitive și tehnice comparabile cu cele ale contemporanilor lor din Africa și Europa.

Studiul intitulat „Inovații tehnologice și tehnologie cu mâner în centrul Chinei, acum circa 160.000–72.000 de ani” a fost publicat în revista Nature Communications.

Foto sus: Reconstrucția fabricării uneltelor din Xigou (© Hulk Yuan / Griffith University)

