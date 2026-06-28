Diversitatea remarcabilă a ultimilor neanderthalieni contrazice cea mai populară teorie privind dispariția lor

Ultimii neanderthalieni au prezentat o diversitate genetică mai mare decât au crezut anterior oamenii de știință, dezvăluie un nou studiu bazat pe ADN antic. Descoperirea contestă ipoteza potrivit căreia declinul genetic a fost principala cauză a dispariției lor.

Neanderthalienii au fost printre cele mai apropiate rude ale oamenilor moderni, iar liniile lor evolutive s-au separat în urmă cu aproximativ 500.000 de ani. Deși au ocupat cândva o mare parte din Eurasia, se consideră că au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, relatează Live Science.

Motivele dispariției neanderthalienilor rămân în mare parte un mister. Analize genetice anterioare ale ADN-ului provenit de la neanderthalieni din Siberia au arătat că aceștia trăiau în comunități mici și izolate, existând dovezi ale încrucișărilor frecvente între rude apropiate. Acest lucru a dus la ipoteza că neanderthalienii ar fi dispărut din cauza deteriorării genetice provocate de consangvinizare.

Totuși, ADN-ul neanderthalian este extrem de rar, iar genomurile de înaltă calitate sunt și mai greu de obținut. Până la acest nou studiu, existau doar patru astfel de genomuri, dintre care trei proveneau din Rusia, aflată la limita arealului geografic al neanderthalienilor. Prin urmare, nu era clar dacă analiza ADN-ului unui număr atât de mic de indivizi reflecta cu adevărat motivele dispariției întregii specii.

În noul studiu, publicat în revista Nature, oamenii de știință au recuperat date genetice de la încă 27 de neanderthalieni, inclusiv un nou genom de înaltă calitate, care conținea suficient ADN pentru ca rezultatele să poată fi verificate în mod repetat.

Noile date provin din 10 situri arheologice din nord-vestul Europei, situate în actualele Belgia și Franța. Șapte dintre acestea se află în bazinul râului Meuse din Belgia, o regiune cu o concentrație ridicată de neanderthalieni târzii, cei care au trăit după aproximativ 70.000 de ani în urmă. Unul dintre situri este sistemul de peșteri Goyet, unde descoperiri recente sugerează existența unor dovezi ale canibalismului practicat de neanderthalieni.

Scăderea diversității genetice nu a fost cauza principală a dispariției neanderthalienilor

Analiza genetică a arătat că neanderthalienii târzii din nord-vestul Europei s-au separat de un strămoș comun cu ceilalți neanderthalieni cunoscuți în urmă cu aproximativ 54.000 de ani. Totodată, indivizii analizați erau mai înrudiți între ei decât grupurile de neanderthalieni târzii din alte regiuni ale Europei.

Cercetătorii au descoperit că, spre deosebire de alte grupuri de neanderthalieni, mulți dintre indivizii examinați prezentau puține dovezi de consangvinizare. În plus, noul genom de înaltă calitate nu indica o diversitate genetică mai redusă decât cea observată la neanderthalienii mai vechi. Acest rezultat sugerează că scăderea diversității genetice nu a fost cauza principală a dispariției lor.

„Mă bucur foarte mult că putem demonta concepția greșită potrivit căreia toți neanderthalienii au dispărut pentru că erau prea consangvinizați”, a declarat, pentru Live Science, Alba Bossoms Mesa, doctorandă la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evolutivă din Germania și autoarea principală a studiului.

Studiul a mai arătat că neanderthalienii târzii din nord-vestul Europei formau o populație numeroasă, alcătuită din grupuri conectate genetic între ele, spre deosebire de comunitățile izolate genetic observate în cazul neanderthalienilor din Siberia.

„Neanderthalienii au trăit pe întinse regiuni ale Eurasiei timp de sute de mii de ani, așa că este firesc să existe multe diferențe între ei. Nu este bine să generalizăm atunci când vorbim despre neanderthalieni. Trebuie să ținem cont de diversitatea lor”, a spus Bossoms Mesa.

În plus, neanderthalienii târzii din nord-vestul Europei prezentau un nivel semnificativ de diversitate genetică, fiind împărțiți în cel puțin patru grupuri distincte. Cercetătorii consideră că separarea acestor grupuri a avut loc în perioade relativ calde din punct de vedere climatic, ceea ce ar putea reflecta faze de expansiune a populației în condiții de mediu favorabile.

O asimetrie remarcabilă

Potrivit cercetătorilor, neanderthalienii târzii din nord-vestul Europei au coexistat cu oamenii moderni (Homo sapiens) în Europa timp de până la 500 de generații.

Studii anterioare au identificat ADN neanderthalian în genomul oamenilor moderni, demonstrând că cele două grupuri s-au încrucișat. Astăzi, majoritatea oamenilor din afara Africii poartă în ADN-ul lor o mică proporție de material genetic neanderthalian.

Cu toate acestea, noul studiu nu a găsit dovezi ale unui aport genetic recent din partea oamenilor moderni în ADN-ul neanderthalienilor din Belgia și Franța, sugerând că cele două grupuri nu s-au împerecheat în aceste regiuni.

Noile rezultate evidențiază o asimetrie surprinzătoare între neanderthalieni și oamenii moderni.

„Avem mai multe exemple de oameni moderni timpurii care aveau un strămoș neanderthalian cu doar câteva generații în urmă. În schimb, până acum nu avem niciun exemplu confirmat de neanderthalian care să fi avut un strămoș uman modern recent în arborele său genealogic ”, a spus Bossoms Mesa.

În viitor, cercetătorii intenționează să investigheze dacă neanderthalienii din alte regiuni, precum Peninsula Iberică sau Peninsula Italică, prezentau niveluri similare de diversitate genetică. Totuși, a precizat Bossoms Mesa, analiza probelor din aceste zone este în prezent mai dificilă, deoarece ADN-ul antic se conservă mult mai bine în regiunile cu climă rece.

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