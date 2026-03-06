Dezastrele climatice au provocat tulburări sociale acum 3.000 de ani în China

Unele civilizații din interiorul Chinei au trecut prin schimbări dramatice și scăderi ale populației în urmă cu aproximativ 3.000 de ani. Acum, cercetătorii folosesc oase oracol, dovezi arheologice și modelări climatice pentru a afla de ce.

Scăderile bruște ale populației de acum peste 3.000 de ani, din ultimii ani ai dinastiei Shang din China, au fost probabil rezultatul unei creșteri periculoase a taifunurilor și a fenomenelor meteorologice asociate, potrivit unui nou studiu care a combinat texte antice, dovezi arheologice și modelări paleoclimatice, informează Live Science.

Aceste taifunuri provenite din zonele de coastă au provocat probabil evenimente climatice dezastruoase, precum inundații masive, care au afectat Câmpiile Centrale ale Chinei, uneori numite „leagănul civilizației chineze”. Această zonă era locuită de o dinastie regală numită Shang, care a condus valea Fluviului Galben între anii 1600 și 1046 î.Hr.

Dinastia Shang este cunoscută pentru cele mai vechi dovezi ale scrisului, sub forma textelor de divinație inscripționate pe „oase oracol” realizate din carapace de broască țestoasă și oase de umăr de bou. În plus, zeci de mii de artefacte din bronz, ceramică și jad au fost descoperite în capitala dinastiei Shang, în orașul modern Anyang, dezvăluind bogăția și puterea dinastiei înainte ca aceasta să fie răsturnată de dinastia Zhou.

Într-un studiu publicat în revista Science Advances, cercetătorii au investigat dacă evenimentele climatice extreme ar fi putut contribui la schimbările culturale din interiorul Chinei în perioada în care dinastia Shang s-a prăbușit. Ei au corelat informații din oasele oracol și siturile arheologice cu modele paleoclimatice și au descoperit că intensificarea taifunurilor și a fenomenelor meteorologice asociate ar fi putut fi cauza.

Mai întâi, cercetătorii au numărat referințele la fenomene meteorologice din peste 55.000 de fragmente de inscripții pe oase oracol datate între 1250 și 1046 î.Hr., ultimele două secole ale dinastiei Shang. Oasele oracol conțineau o proporție mai mare de divinații legate de ploi abundente și dezastre asociate apei în mijlocul acestei perioade, sugerând o creștere a preocupării societății Shang față de evenimentele extreme de precipitații în Câmpiile Centrale, au scris cercetătorii în studiu.

Dinastia Shang nu a fost singura societate care a experimentat un declin al populației în ceea ce este astăzi centrul Chinei. Cercetătorii au examinat date arheologice privind straturile de inundații din Câmpia Chengdu, la sud-vest de Câmpiile Centrale. Regiunea Chengdu era făcea parte din regatul Shu, care a existat în același timp cu Shang, dar a continuat până în 316 î.Hr. Cercetătorii au găsit dovezi ale unor clădiri avariate de inundații datate în jurul anului 950 î.Hr. și diguri distruse de ape din jurul anului 500 î.Hr. În plus, numărul siturilor arheologice din Câmpia Chengdu a scăzut și s-a concentrat geografic în zone relativ mai înalte, sugerând că oamenii se mutau pe terenuri mai ridicate.

Modelările paleoclimatice realizate de cercetători au arătat că taifunurile care se deplasau spre nord și fenomenele meteorologice asociate s-au intensificat între 1850 și 1350 î.Hr., afectând societatea Shang din Câmpiile Centrale, iar activitatea taifunurilor spre vest s-a intensificat între 850 și 500 î.Hr., afectând regatul Shu din Câmpia Chengdu.

Intensificarea taifunurilor ar fi putut provoca inundații extinse în interiorul țării și ar fi dus la scăderea populației și la schimbări sociale în Câmpiile Centrale și în Câmpia Chengdu.

Condițiile climatice din această zonă erau însă extrem de variabile, iar cercetătorii au menționat că și alte pericole legate de climă ar fi putut contribui la instabilitatea culturală din China Epocii Bronzului. În special, secetele cauzate de condiții similare fenomenului El Niño ar fi putut lovi Câmpiile Centrale în jurul anului 1350 î.Hr. și ar fi perturbat cultura, într-un mod similar cu felul în care secetele prelungite au dus la prăbușirea multor orașe din civilizația mayașă.

Deși cercetătorii nu sunt siguri exact cum a influențat clima antică civilizațiile din interiorul Chinei, ei sugerează că evenimentele meteorologice extreme provocate de taifunuri reprezentau o problemă la fel de serioasă în trecut precum sunt astăzi. Prin integrarea dovezilor arheologice, a inscripțiilor pe oase oracol și a indicatorilor paleoclimatici, cercetătorii au scris că acest studiu este primul care evidențiază legături între activitatea taifunurilor de coastă, precipitațiile extreme din interiorul țării, inundațiile și schimbările sociale din jurul anului 1050 î.Hr.

Foto sus: Oase oracol datând de la sfârșitul dinastiei Shang (© Gary Lee Todd, Ph.D / Wikimedia Commons)

