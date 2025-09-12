Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Descoperire arheologică unicat în Dobrogea (foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

Descoperire arheologică unicat în Dobrogea

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 12 septembrie 2025

O cercetare arheologică preventivă aflată în desfășurare a scos recent la iveală, în municipiul Constanța, un nou complex funerar de tip hipogeu, situat în cadrul necropolei romane târzii (secolele IV–V), dezvoltată la nord-vest de zidurile orașului antic Tomis.

Construcția are un plan arhitectural în formă de cruce și este compusă din trei camere boltite, care ating o înălțime de peste 2 metri, precizează Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe pagina de Facebook a instituției.

Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, remarcându-se prin arhitectura și tehnica de construcție ce amintesc de mormintele din catacombe, prevăzute cu nișe pentru depunerea defuncților (cunoscute sub denumirea de arcosolia). Pereții interiori păstrează o tencuială de mortar decorată cu figuri, ale căror semnificații sunt în curs de interpretare. Monumentul este datat cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza artefactelor descoperite până în prezent (monede de la împărații Constantius II și Valens).

Conform sursei citate, cercetările se vor finaliza în zilele următoare, ulterior urmând să fie propuse intervenții urgente de punere în siguranță a zidurilor boltite și de acoperire provizorie, până la realizarea unui proiect de conservare și punere în valoare avizat de Ministerul Culturii.

