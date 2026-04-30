Depozit de ghiulele medievale, descoperit sub un șantier de construcții

Lucrările de renovare ale clădirilor guvernamentale din orașul belgian de coastă Nieuwpoort au fost suspendate după ce specialiștii au descoperit un impresionant tezaur arheologic: zeci de ghiulele din piatră, atent lucrate, datând încă din secolul al XIV-lea.

Totuși, acest stoc de muniție medievală nu a fost singura armă îngropată la aproximativ 110 kilometri vest de Bruxelles. Potrivit oficialilor locali, experții au scos la iveală și un obuz de artilerie neexplodat din Primul Război Mondial, potrivit unui comunicat al autorităților locale din Nieuwpoort.

Investigațiile asupra micii parcele de teren au început în februarie 2026, după ce săpături preliminare de test au indicat prezența unor relicve arheologice promițătoare în zonă. De atunci, săpăturile au scos la iveală numeroase ghiulele din piatră în apropierea locului unde se afla cândva zidul sudic de fortificație al orașului.

Cercetătorii afirmă că stocul atent organizat și poziționarea sa sugerează că era un depozit intenționat de muniție destinat apărării orașului. Acest lucru este susținut și de amplasarea sitului în apropierea centrului civic istoric Stadshalle și a clopotniței, deși acest aspect nu constituie o confirmare definitivă.

Ghiulele din piatră precum cele descoperite la Nieuwpoort reprezintă o etapă importantă de tranziție în tehnologia militară medievală. Răspândite în Europa între aproximativ 1350 și 1600, aceste proiectile puteau fi lansate nu doar cu ajutorul catapultelor și trebuchetelor mecanice, ci și din tunuri.

Conform Arkeonews, variațiile de dimensiune ale ghiulelelor implică, de asemenea, existența unui arsenal mixt, pregătit pentru mai multe tipuri de arme.

Într-un strat de sol mai recent, arheologii au găsit și un obuz de artilerie neexplodat, care a lovit pământul în timpul Primului Război Mondial. Deși echipa belgiană de intervenție pentru muniții explozive a îndepărtat în siguranță artefactul potențial periculos, acesta rămâne o amintire a importanței strategice de lungă durată a orașului, datorată poziției sale la Canalul Mânecii.

Nieuwpoort a fost în prima linie a luptelor în timpul Primului Război Mondial și a suferit distrugeri pe scară largă din această cauză.

„Ceea ce descoperim aici depășește așteptările noastre: de la structuri medievale și un depozit excepțional de ghiulele până la relicve militare care indică trecutul nostru ca oraș de front”, a declarat responsabilul pentru patrimoniu Ann Gheeraert.

