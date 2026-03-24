O ghiulea de tun, folosită în Bătălia de la Alamo, descoperită de arheologi / VIDEO

Arheologii au descoperit o ghiulea de tun din bronz, intactă, folosită în Bătălia de la Alamo, care a avut loc în urmă cu 190 de ani, în timpul Revoluției Texane.

Directorul departamentului de arheologie al Alamo Trust, Inc., Tiffany Lindley, a anunțat descoperirea într-un episod al podcastului Alamo, „Stories Bigger than Texas”, de joi 19 martie, informează Live Science.

Alamo este o misiune fortificată spaniolă construită în 1718, în ceea ce este astăzi San Antonio, Texas. A fost locul unei bătălii importante din 1836, în timpul Revoluției Texane, când coloniștii anglo-americani din Texas s-au separat de Mexic.

În timpul unui asediu de 12 zile, mii de soldați mexicani, conduși de generalul Antonio López de Santa Anna, au înconjurat Alamo, care era apărat de un grup mic de aproximativ 180 de rebeli texani conduși de William Travis, James Bowie și Davy Crockett. Armata mexicană a lansat un atac pe 6 martie 1836, ucigând toți apărătorii Alamo. În confruntările ulterioare din Revoluția din Texas, soldații strigau „Remember the Alamo!” („Amintiți-vă de Alamo!”) în timp ce luptau împotriva trupelor mexicane pentru independență.

La începutul lunii martie, echipa de arheologi lucra în apropierea colțului de nord-est al bisericii, care făcuse parte din misiunea spaniolă, când a descoperit ghiuleaua îngropată la aproximativ 90 de centimetri sub pământ.

„Practic am alergat în sprint până la locul descoperirii. Este literalmente un artefact din Bătălia de la Alamo și îl ții în mâini pentru prima dată de când s-a întâmplat bătălia”, a spus Kolby Lanham, cercetător senior și istoric al Alamo Trust, Inc., în podcast.

Lanham a menționat că artefactul este o bilă de bronz de 1,8 kilograme, tipul de muniție folosit de armata mexicană. Texanii, în schimb, preferau ghiulele de fier.

„Aș spune cu destulă certitudine că aceasta este o ghiulea de tun a armatei mexicane și că probabil a fost trasă în timpul Bătăliei de la Alamo sau ar putea proveni din timpul asediului de 12 zile”, a spus Lanham.

Pe lângă ghiuleaua intactă, arheologii au recuperat patru fragmente de ghiulele în afara bisericii. Cel puțin unul dintre aceste fragmente provine probabil din Bătălia de la Alamo, a spus Lindley. Însă fragmentele provin din ghiulele goale pe interior, care au fost probabil trase de armata mexicană cu un tun cu țeavă scurtă numit obuzier, a explicat Lanham, a cărui echipă lucrează acum la reasamblarea fragmentelor.

Cercetările arheologice și istorice continuă la Alamo, iar cercetătorii descoperă în mod regulat informații și artefacte noi, precum aceste ghiulele.