De ce nu s-au înțeles niciodată cele două Americi - De la Doctrina Monroe la Maduro

De la Doctrina Monroe din 1823 încoace, relațiile dintre Statele Unite și America Latină au oscilat între cooperare și conflict, reflectând tensiuni mai profunde legate de viziuni concurente asupra ordinii mondiale.

Cuba, în 1959, era în același timp festivă și sumbră. Jubilația a întâmpinat fuga dictatorului Fulgencio Batista, care a părăsit insula în timp ce Che Guevara și Fidel Castro se pregăteau să intre în capitală, Havana. La scurt timp după aceea, tribunale speciale organizate într-o veche fortăreață colonială au desfășurat juicios sumarios — procese sumare ale foștilor oficiali ai regimului, care se încheiau adesea cu o condamnare la moarte și un pluton de execuție. În acel an, bunicul meu mexican a mers în Cuba împreună cu un cameraman experimentat pentru a realiza un documentar despre Revoluția cubaneză. I-a întâlnit, printre alții, pe Raúl Castro, fratele liderului și figură dură a regimului. Într-o zi, se afla într-un zbor intern deasupra insulei, care transporta batistianos, membri ai vechiului regim, a căror soartă, fără îndoială, nu urma să fie îngăduitoare. Deodată, aceștia și-au dezarmat gardienii revoluționari, cunoscuți drept barbudos (bărboșii), și le-au luat armele. Apoi i-au ordonat pilotului să zboare spre Republica Dominicană, sperând că dictatorul prietenos al țării, Rafael Trujillo, îi va primi cu brațele deschise. Pilotul barbudo le-a spus: „Aterizez oriunde vreți pe insulă, dar nu dincolo de ea.” Când batistiano-ul înarmat a insistat, pilotul și-a luat mâinile de pe comenzi și a spus: llévatelo tú! (condu-l tu!). Pe măsură ce avionul a început să piardă altitudine, răpitorii vechiului regim nu au mai avut nicio replică și au fost reduși la tăcere. Au aterizat în Cuba, spre ușurarea bunicului meu.

Prin revoluția sa, Cuba s-a propulsat în centrul politicii latino-americane și al Războiului Rece, atrăgând atenția întregii lumi asupra politicii și alianțelor sale în timpul Crizei Rachetelor din 1962. Totuși, această insulă curajoasă și profund politizată a fost excepția care a confirmat regula. De-a lungul istoriei sale, restul Americii Latine a fost mai orientat spre interior, mai provincial și mai introspectiv decât Cuba. Marele patriot cubanez José Martí, mort în timpul Războiului de Independență împotriva Spaniei în 1895, mustra restul Americii Latine spunând: „Ceea ce a mai rămas din mentalitatea de sat în America trebuie să se trezească acum.” Amploarea continentală a acestui îndemn plin de speranță era însă problematică. Ce era America? Includea ea Brazilia, a cărei istorie și politică diferă semnificativ de cele ale vorbitorilor de spaniolă? Era o încercare de a smulge conceptul din mâinile Statelor Unite, care îl poartă chiar în numele lor? „America Latină”, prin contrast, este un concept mai tangibil, care a prins contur în secolul al XIX-lea și cuprinde țările în care se vorbesc limbi romanice. Pentru majoritatea, el exclude Caraibele britanice, care au rămas mult mai mult timp parte a unui imperiu european.

În același timp pionieră și întârziată, America Latină întruchipează un paradox temporal care i-a modelat rolul în ordinea internațională încă de la obținerea independenței față de Spania și Portugalia, la începutul secolului al XIX-lea. Venită târziu în lumea statelor-națiune (în raport cu Europa și SUA), dar devreme în procesul de emancipare colonială (în raport cu lumea afro-asiatică); în general printre primele care au abolit sclavia, dar și un bastion al „verii indiene” a acesteia — folosirea pe scară largă a muncii constrânse sau semi-libere pentru culturi comerciale; liderii săi intelectuali au adoptat timpuriu Iluminismul european, atât în variantele sale neo-absolutiste, cât și revoluționare, dar au fost lenți în a rezolva problemele agrare, sociale, etnice și instituționale moștenite din perioada colonială.

Această ambivalență temporală a generat o cultură literară și artistică splendidă și o tradiție extrem de intensă a luptei politice interne între liberali anticlericali și conservatori clericali, între regionaliști și federaliști, între națiunile indigene și coloniștii albi sau metiși, printre alții. Chiar și cei nepolitizați se găseau adesea sub presiunea de a alege o tabără. În romanul strălucit al lui Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate, colonelul Buendía este întrebat dacă îi susține pe liberali sau pe conservatori, care se luptau pentru putere în satul său, Macondo. După ce i-a văzut pe conservatori umplând urna cu jetoanele lor albastre (spre deosebire de cele roșii ale liberalilor), el s-a declarat de partea liberalilor „pentru că conservatorii sunt o bandă de trișori”.

Într-un anumit sens, întreaga Americă Latină era Macondo — un sat în care lupta pasională îi atrăgea adesea și pe cei mai puțin angajați, iar faliile profunde reflectau, fie și de la distanță, pe cele ale Europei. Această ambivalență temporală și această orientare spre interior au făcut mai dificilă relația cu singura mare putere din vecinătate: Statele Unite. Diferențele dintre ele au creat un dezechilibru major de putere.

Mai întâi, geografia. În anii 1820, la douăzeci de ani după Achiziția Louisianei, Statele Unite erau străbătute de râuri navigabile puternice și deservite de vaste câmpii fertile, pe care le colonizau parțial și le smulgeau populațiilor native prin război, tratate sau ambele. SUA erau situate și în Atlanticul de Nord, o poziție excelentă pentru comerțul maritim cu Europa și pentru pescuituri profitabile. Curând, aveau să adauge teritoriului lor o a doua coastă oceanică, conectându-se și la Asia și Pacific. În al doilea rând, nucleul revoluției industriale americane a constat într-o combinație de meșteșugărit creativ la scară mică, o piață internă vastă și o putere de cumpărare în creștere — mediul care l-a produs pe Thomas Edison. America Latină nu avea nimic comparabil.

Conceptii din istorie, si realitati

Aceste geografii și structuri ocupaționale divergente au generat disparități economice. Dar dimensiunea politică a fost la fel de importantă. Confruntarea internă cu moștenirea colonială spaniolă a consumat politica latino-americană: drepturile legale ale armatei și ale Bisericii; statutul pământurilor bisericești și al comunităților indigene; moștenirea stratificării rasiale din Imperiul Spaniol. Prin contrast, Statele Unite au dezvoltat un simț al misiunii universale reflectat în gândirea lui Thomas Jefferson, președinte între 1801–1809 — un cocktail eclectic, dar puternic, de republicanism iluminist și motive protestante. SUA posedau cel mai liber guvern din lume, cea mai bună speranță a umanității, iar însăși noutatea lor le conferea o superioritate asupra lumii întunecate a tradiției monarhice. Căutarea fericirii, independentă de tutela ierarhiei feudale sau a Bisericii, cetățenia înarmată în opoziție cu o armată privilegiată și, mai presus de toate, sentimentul că „spre vest se îndreaptă steaua imperiului” i-au făcut pe americani să se simtă nu doar provocatorii Europei, ci și moștenitorii ei ca lideri ai ordinii internaționale. Figuri precum John Adams, președinte între 1797–1801, considerau lumea hispanică incapabilă de autoguvernare. Toate acestea au furnizat motivele ideologice de fond ale relațiilor cu America Latină.

Prin contrast, naționalismul nu pătrunsese încă în hinterlandul majorității republicilor latino-americane. Un pan-naționalism care ar fi putut rivaliza cu misiunea universală emergentă a Statelor Unite exista în mintea lui Simón Bolívar și în retorica multor lideri insurgenți care au luptat împotriva Spaniei în anii 1810–1820, dar nu și în dinamica politică și în structurile statelor lor. Mai mult, eforturile de a consolida teritoriile hispanice în entități politice mari au eșuat exact în momentul în care Statele Unite se extindeau rapid. Conferința de la Panama de la sfârșitul anilor 1820 a avut puține consecințe. Statul Gran Colombia, care cuprindea teritoriile actualelor Columbia, Venezuela și Ecuador, s-a destrămat în 1830. Republica America Centrală s-a prăbușit în 1838. Din punct de vedere al imaginației politice și al consolidării teritoriale, SUA și America Latină mergeau în direcții opuse.

În mesajul său anual către Congres din 1823, președintele James Monroe a avertizat Europa să nu intervină în emisfera vestică, în urma restaurării unui regim conservator în Spania și a zvonurilor din Europa privind o posibilă reconquistă a republicilor latino-americane recent independente. Prima țară care a resimțit efectele Doctrinei Monroe a fost Mexicul, independent din 1821 și cel mai apropiat de Statele Unite. În primii ani de independență, contrabalansarea influenței americane prin legături europene a fost un răspuns evident. În anii 1820, ambasadorul SUA în Mexic, Joel Poinsett, s-a amestecat profund în politica mexicană, încercând să consolideze facțiunea liberală incipientă și să orienteze politica țării spre America și departe de Marea Britanie. Ambasadorul britanic a criticat aspru Statele Unite la dineurile diplomatice, iar Londra a acordat atât împrumuturi, cât și recunoaștere diplomatică, la fel ca Franța. Totuși, asemenea legături puteau avea și efecte adverse, atunci când se cerea rambursarea datoriilor sau despăgubiri.

În anii 1820, Mexicul a permis cu neliniște stabilirea coloniștilor în Texas, pe atunci parte a teritoriului său. Texanii proprietari de sclavi au fost obligați să întocmească contracte de serviciu pe 99 de ani pentru sclavii lor, deoarece Mexicul abolise sclavia. În 1834–1835, conservatorii centraliști i-au îndepărtat de la putere pe liberalii federaliști în Ciudad de México. Ei au încercat să unească Texasul cu Coahuila și să-i suprime autonomia. Texasul s-a revoltat. Printre rebeli se aflau atât coloniști americani, cât și texani mexicani federaliști, Tejanos. Conflictul intern mexican s-a confruntat astfel cu dinamica expansionistă și sigură de sine a coloniștilor americani, care trimiteau avangărzi de coloniști asemenea grecilor și romanilor antici. La începutul lui 1836, generalul Santa Anna a condus o armată mexicană spre nord pentru a-i supune pe texani. După un marș istovitor prin deșert, în plină iarnă, armata a asediat și a cucerit Alamo, apărat subțire, dar eroic — un eveniment imortalizat ulterior în filme. Totuși, câteva săptămâni mai târziu, Santa Anna a fost învins de liderul texan Sam Houston la bătălia de la San Jacinto.

Santa Anna s-a predat lui Houston, rănit și sprijinit de un copac, cu un picior rănit întins în față. Într-o ironie crudă a istoriei, învingătorul a fost cel care a rămas în genunchi. Texanii l-au forțat să semneze un tratat prin care recunoștea independența Texasului, cu o clauză secretă prin care se angaja să facă lobby pentru recunoașterea acesteia în Mexic. Pe punctul de a fi eliberat, o mulțime furioasă de texani i-a amenințat viața. A fost din nou pus în lanțuri și întemnițat. La sfârșitul lui 1836, a fost trimis la Washington, încă prizonier.

Cu mult înainte ca președintele venezuelean Nicolás Maduro să fie capturat și dus la New York, Santa Anna a fost dus la Casa Albă, unde a avut o întrevedere cu președintele Andrew Jackson pentru a discuta posibila achiziție a Californiei. Chiar înainte de a-și încheia mandatul în 1837, Jackson a recunoscut independența Texasului. Santa Anna s-a întors în Mexic în dizgrație, dar o oportunitate de reabilitare nu a întârziat să apară. În 1838, o flotă franceză a atacat portul mexican Veracruz din cauza unor datorii neplătite și despăgubiri cerute. Cea mai faimoasă dintre aceste pretenții a fost cea a unui brutar francez de lângă Ciudad de México, monsieur Remontel, al cărui magazin fusese jefuit de una dintre facțiunile militare care se luptau pentru controlul țării. Santa Anna a condus trupele în ciocnirile de la port și și-a pierdut un picior în luptă. Creditul său în ochii națiunii fiind restaurat, piciorul amputat a fost înmormântat cu onoruri militare depline. Ironic, oamenii lui Santa Anna fuseseră cei care jefuiseră prăvălia lui Remontel în 1832.

Interesul lui Jackson pentru California nu fusese o simplă remarcă. Nici recunoașterea Texasului. În 1845, Texasul s-a alăturat Uniunii, împingând granița SUA mult mai la sud decât fusese în anii 1830. În 1846, președintele Polk a fabricat un incident de frontieră pentru a declanșa ostilitățile cu Mexicul. Țara a fost invadată din nord de generalul Zachary Taylor (care avea să fie ales președinte al SUA în 1848) și din est de generalul Winfield Scott. Taylor l-a învins pe Santa Anna la bătălia de la Buena Vista. Scott a mărșăluit până în Ciudad de México, arborând steagul american pe colina Castelului Chapultepec la 15 septembrie 1847, după o apărare mexicană eroică, ulterior parțial mitologizată. Șase cadeți militari și-au pierdut viața apărând castelul, cimentând un element-cheie al relației Americii Latine cu SUA: cultul martiriului militar în fața forței copleșitoare și a înfrângerii.

Prin Tratatul de la Guadalupe Hidalgo din februarie 1848, Mexicul a cedat o imensă parte din teritoriul său nordic (incluzând ceea ce aveau să devină California, Arizona, New Mexico și părți din Utah și Colorado) în schimbul sumei de 15 milioane de dolari. A fost apogeul Doctrinei Monroe, la care democrații jacksonieni au adăugat acum termenul de „Destin Manifest”. Acesta a conferit ideii superiorității autoguvernării americane, cu moștenirile sale protestante și iluministe, o dimensiune mai urgentă și mai explicită. Misiunea universală presupunea acum anexarea teritoriului altor state-națiune. Au urmat visuri neîmplinite de anexare a Cubei și a unor părți din America Centrală în anii 1850, pentru a întări sclavia din Sud.

Anii 1890 au adus o nouă turnură intervenționistă. Suspectând Marea Britanie că încearcă să intervină în Brazilia, în 1894 președintele Grover Cleveland a trimis cinci nave — cea mai impresionantă flotă trimisă vreodată pe mare de SUA până atunci — pentru a sprijini guvernul brazilian împotriva unei rebeliuni și pentru a proteja exporturile americane. În noiembrie, brazilienii pro-guvernamentali, recunoscători, au pus piatra de temelie a unui monument dedicat lui James Monroe și Doctrinei sale, la Rio de Janeiro.

Cea mai importantă ruptură din istoria Americii Latine post-independență a venit în 1898, când Spania a pierdut un război cu Statele Unite, flotele sale din Caraibe și Pacific fiind scufundate în câteva ore. SUA au instituit un protectorat asupra Cubei, limitându-i suveranitatea prin Amendamentul Platt din 1901, care controla politica externă a noii republici insulare. În 1903, Statele Unite au orchestrat independența Panama față de Columbia pentru a permite construirea Canalului Panama, finalizat în 1914. Aceasta era mai mult decât Destin Manifest. Războiul Civil American din 1861–1865 și materialismul rece al Epocii Aurite care a urmat au răcit romantismul credinței într-un Destin cu literă mare. În locul său — sau, mai degrabă, peste el — a apărut o anxietate geopolitică. În 1890, teoreticianul naval Alfred Thayer Mahan avertiza că coasta sudică a SUA era vulnerabilă în fața puterilor străine. Era imperativă consolidarea controlului asupra Caraibelor.

Mahan a devenit extrem de influent la nivel mondial, iar navalismul său — care promova și superioritatea democrației americane — a susținut intervențiile din Mexic și America Centrală în acea perioadă. În urma Doctrinei Monroe, Statele Unite, nu America Latină (cu excepția importantă a Mexicului în anii 1860), au fost cele care au exercitat presiuni împotriva influenței și inițiativelor europene, inclusiv o intervenție navală multinațională europeană pentru recuperarea datoriilor Venezuelei în 1902–1903. „Corolarul Roosevelt” la Doctrina Monroe, rezultat al acestei crize, revendica dreptul de a interveni în afacerile interne ale acestor națiuni dacă dezordinea amenința interesele SUA.

Stânga latino-americană a atribuit istoric toate aceste rele planurilor și malevolenței americane, exonerând convenabil propriile țări. Totuși, loviturile de stat și dictaturile care au marcat secolul XX au izvorât din politica și tradițiile proprii ale Americii Latine. Ele au fost acceptate cu seninătate și uneori sprijinite activ de SUA, care le-au găsit compatibile cu interesele lor comerciale și geopolitice. Războiul Rece a intensificat intimitatea acestei relații de ambele părți. În 1961, inițiativa Alliance for Progress a președintelui Kennedy a dezvăluit latura idealistă a universalismului american (în rivalitate conștientă cu comunismul sovietic), promițând miliarde de dolari pentru dezvoltare. Kennedy s-a împrietenit și cu lideri de centru-stânga precum Betancourt în Venezuela și Frondizi în Argentina. Departe de a avea o atitudine constant malevolentă, SUA au încercat — și au eșuat — să convingă elitele latino-americane să redistribuie averea și să întreprindă reforme agrare. Totuși, economia latino-americană era, în cele din urmă, prea dependentă de fluctuațiile prețurilor materiilor prime, precum cafeaua. În acest domeniu, disponibilitatea SUA și a Europei de a face concesii a fost limitată.

Însă Revoluția cubaneză a subminat definitiv Alliance for Progress. Kennedy, care a autorizat invazia eșuată din Golful Porcilor în 1961, și-a pierdut perspectiva și a început să privească întreaga politică latino-americană prin prisma Cubei, în ciuda avertismentelor venite din partea lui Betancourt. Predilecția sa pentru contrainsurgență a alimentat această obsesie, iar curând el și succesorii săi — Lyndon Johnson și Richard Nixon — au militarizat relația cu vecinii din sud, finanțând armatele acestora și sprijinind lovituri de stat în Republica Dominicană (1963), Brazilia (1964), Chile (1973) și Argentina (1976), printre altele. Intervenția lui Reagan în Grenada, în 1983, s-a înscris în aceeași tradiție.

Problema cubaneză nu a fost doar una de proximitate (Cuba se află la 90 de mile de Florida) sau de interese economice (firmele americane au fost naționalizate în 1960). Insula intens politizată a devenit imaginea în oglindă a universalismului american, excepția față de introspecția Americii Latine. Sinteza sa de pan-naționalism latin eroic și comunism de tip sovietic a produs un motiv dublu pentru politica emisferică și chiar mondială, la fel ca sinteza americană dintre republicanismul iluminist și protestantismul anglo-saxon. Cuba avea un mesaj potențial seducător pentru întreaga regiune. Acesta a fost motivul pentru care SUA au contribuit la capturarea și executarea celui mai universal dintre revoluționarii cubanezi, comandantul argentinian Che Guevara, în Bolivia, în 1967. Mai mult, se uită adesea că a fost nevoie de puterea de convingere a secretarului general al ONU, U Thant, pentru a-l determina pe Fidel Castro să accepte demontarea pașnică și transportul rachetelor sovietice din Cuba în 1962, fără a inflama și mai mult tensiunile. Castro era furios pe sovietici pentru că au dat înapoi.

Pentru Statele Unite, Caraibele rămân vitrina mândră a Americii Latine către universalismul ideologic și provocare. Regimul Chávez–Maduro din Venezuela a fost și este moștenitorul conștient al lui Castro și are legături atât cu Rusia, cât și cu China. La fel ca în Cuba, cultura sa politică și mândria națională sunt forțe cu care trebuie să se țină cont. În 1958, vicepreședintele Nixon a fost atacat de o mulțime patriotică la Caracas și a scăpat cu viață la limită. Capturarea președintelui Maduro în ianuarie 2026, cea mai recentă răsturnare de situație în relațiile Washingtonului cu Venezuela, sugerează că Trump a luat în serios îndemnurile monroiste și mahaniene privind fortificarea geopolitică a regiunii și excluderea altor mari puteri. Este o combinație puternică.

Foto deschidere: Armatele Statelor Unite și ale Republicii Mexicane la bătălia de la Buena Vista, 22–23 februarie 1847. Armatele Statelor Unite și ale Republicii Mexicane se confruntă în bătălia de la Buena Vista, 22–23 februarie 1847. Credit: Historic Illustrations.