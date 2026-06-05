De ce sărbătorim Ziua Învățătorului la data de 5 iunie?

La 5 iunie este celebrată în România Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 289/1997 și corespunde zilei de naștere a lui Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779), considerat fondatorul învățământului românesc modern. În 1818, Gheorghe Lazăr a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava.

În perioada interbelică, în urma unei hotărâri, din 1927, a Asociației Generale a Învățătorilor din România, Ziua Învățătorului a fost sărbătorită la 30 iunie, ziua când se prăznuiește „Soborul Sfinților 12 Apostoli” (ortodocși) și „ Sărbătoarea celor 12 Sfinți Apostoli” (greco-catolici), notează Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Ziua de 5 iunie este dedicată recunoașterii rolului important al dascălilor în educația și formarea copiilor și a tinerei generații potrivit exigențelor societăți de azi și de mâine. Profesia de învățător este una nobilă, de vocație. Cunoștințele pe care le transmite învățătorul de la catedră și valorile morale pe care le insuflă reprezintă temelia pe care copiii își vor construi viitorul. Prin învățător, copilul începe lecția vieții.

Muzeul de Etnografie Brașov marchează Ziua Învățătorului prin două fotografii din arhiva proprie, ce provin din Caietele „Gheorghe Cernea”, o colecție de fotografii și manuscrise ce au aparținut învățătorului Gheorghe Cernea. Într-una din fotografii, din 1930, sunt elevi de la Școala primară din Grid, împreună cu directorul școlii, doi învățători și doi preoți.

În cealaltă imagine sunt absolvenții școlilor primare de stat din comunele Dăișoara, Dacia (Stena), Fișer, Jibert, Ungra și din Rupea precum și membrii comisiei pentru examenul de absolvire ținut în Rupea la 27 iunie 1933.

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