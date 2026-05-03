Cum a influențat malaria evoluția umană?

Un nou studiu arată că, în ultimii 74.000 de ani, malaria a influențat locurile în care oamenii timpurii puteau trăi în Africa, fragmentând populațiile și influențând tiparele de schimb în preistorie.

Tot mai multe dovezi arată că specia noastră a apărut prin interacțiuni între populații care trăiau în diferite regiuni ale Africii, mai degrabă decât dintr-un singur loc de origine. Până acum însă, majoritatea explicațiilor privind modul în care aceste populații erau distribuite pe continent s-au concentrat exclusiv pe climă. Noua cercetare arată că și bolile, în special malaria. au jucat un rol crucial, informează un comunicat al Institutului Max Planck.

Într-un articol publicat în revista Science Advances, cercetători de la Institutul Max Planck pentru Geoantropologie, Universitatea din Cambridge și colaboratori au investigat dacă malaria indusă de Plasmodium falciparum a influențat alegerea habitatului uman între 74.000 și 5.000 de ani în urmă, o perioadă critică înainte ca oamenii să se răspândească pe scară largă în afara Africii și înainte ca agricultura să modifice dramatic transmiterea malariei.

Studiul arată că malaria, unul dintre cei mai vechi și persistenți agenți patogeni ai umanității, a influențat alegerea habitatului prin împingerea grupurilor umane departe de mediile cu risc ridicat și prin separarea populațiilor în peisaj.

De-a lungul a zeci de mii de ani, această fragmentare a modelat modul în care populațiile s-au întâlnit, s-au amestecat și au schimbat gene, contribuind la structura populațională observată la oameni în prezent. Descoperirile sugerează că bolile infecțioase nu au fost doar o provocare pentru oamenii timpurii: ele au fost un factor fundamental care a modelat istoria profundă a speciei noastre.

„Am folosit modele de distribuție a speciilor pentru trei mari complexe de țânțari, împreună cu modele paleoclimatice. Combinarea acestora cu date epidemiologice ne-a permis să estimăm riscul de transmitere a malariei în Africa subsahariană”, explică autoarea principală a studiului, dr. Margherita Colucci, de la Institutul Max Planck pentru Geoantropologie și Universitatea din Cambridge.

Cercetătorii au comparat apoi aceste estimări cu o reconstrucție independentă a nișei ecologice umane în aceeași regiune și perioadă de timp. Rezultatele arată că oamenii au evitat în mod clar, sau nu au putut persista în, zonele cu risc ridicat de transmitere a malariei.

„Efectele acestor alegeri au modelat demografia umană în ultimii 74.000 de ani și probabil mult mai devreme. Prin fragmentarea societăților umane în peisaj, malaria a contribuit la structura populațională pe care o observăm astăzi. Clima și barierele fizice nu au fost singurele forțe care au modelat locurile în care populațiile umane puteau trăi”, spune profesorul Andrea Manica de la Universitatea din Cambridge, unul dintre autorii principali ai studiului.

„Acest studiu deschide noi direcții de cercetare în evoluția umană. Boala a fost rareori considerată un factor major în modelarea preistoriei timpurii a speciei noastre, iar fără ADN antic din aceste perioade a fost dificil de testat acest lucru. Cercetarea noastră schimbă această perspectivă și oferă un nou cadru pentru explorarea rolului bolilor în istoria profundă a omenirii”, adaugă profesoara Eleanor Scerri de la Institutul Max Planck pentru Geoantropologie, de asemenea autoare principală.

Foto sus: Țânțar anofel , purtător de Plasmodium falciparum (© : James Gathany / Wikimedia Commons)

