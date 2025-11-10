Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Muzeul Luvru din Paris (foto: Pixabay)

Coroana împărătesei Eugénie, expusă din nou, după ce a fost pierdută de hoții care au jefuit Muzeul Luvru

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 10 noiembrie 2025

Experții depun eforturi pentru a expune din nou coroana împărătesei Eugénie, recuperată după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, care a avut loc în urmă cu trei săptămâni, a precizat directoarea celui muzeului din Paris.

„Această revenire va fi un frumos simbol al renașterii muzeului”, a declarat Laurence des Cars pentru France Info, adăugând că „elementele principale, diamantele și smaraldele, sunt intacte”, iar restaurarea va dura ceva timp, informează Agerpres.

Coroana, încrustată cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, i-a aparținut lui Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

Prețioasa piesă a fost găsită nu foarte departe de muzeu după spargerea din 19 octombrie. Potrivit analizelor inițiale, coroana a fost avariată atunci când a fost scoasă din vitrina în care era expusă, nu atunci când a căzut. Des Cars a spus că bijuteria a fost deteriorată probabil când hoții au tăiat vitrina folosind un disc de tăiat.

A fost un fapt total neașteptat că hoții au abandonat o asemenea piesă, a mai spus directoarea Muzeului Luvru.

Încă nu se știe nimic despre celelalte opt bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Între timp, au fost arestați mai mulți suspecți.

Mai multe pentru tine...
Eugénie de Montijo, ultima împărăteasă a Franţei jpeg
Eugénie de Montijo, ultima împărăteasă a Franţei
Cele mai mari furturi de artă din istorie jpeg
Cele mai mari furturi de artă din istorie
Muzeul Luvru, locul unde se întâlnesc Venus din Milo şi Mona Lisa jpeg
Muzeul Luvru, locul unde se întâlnesc Venus din Milo şi Mona Lisa
Grigore Alexandru Ghica (© Arhivele Naționale ale României)
📁 Biografii
Contribuția lui Grigore Alexandru Ghica la progresul Moldovei și la făurirea unirii din 1859
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
Piatra prețioasă descoperită în fortul roman de la Bremenium (© Elaine Vallack)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O piatră prețioasă unică, descoperită într-un fort roman dincolo de Zidul lui Hadrian
Ceremonia organizată cu ocazia repatrierii rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (© Administrația Prezidențială)
📁 Istorie recentă
Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, depus la Cotroceni
Foto: © Pixabay
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Lingouri și monede de aur în valoare de 700.000 de euro, descoperite de un bărbat în grădina casei sale
Bijuterii ale casei de Habsburg (© Nasuna Stuart-Ulin / habsburg-heritage.com)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bijuterii ale casei de Habsburg, păstrate în secret în Canada
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Care este mesajul secret pictat de Michelangelo în Capela Sixtină din Roma? jpeg
📁 Istorie Medievală Universală
Care este mesajul secret pictat de Michelangelo în Capela Sixtină din Roma?