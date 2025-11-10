Coroana împărătesei Eugénie, expusă din nou, după ce a fost pierdută de hoții care au jefuit Muzeul Luvru

Experții depun eforturi pentru a expune din nou coroana împărătesei Eugénie, recuperată după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, care a avut loc în urmă cu trei săptămâni, a precizat directoarea celui muzeului din Paris.

„Această revenire va fi un frumos simbol al renașterii muzeului”, a declarat Laurence des Cars pentru France Info, adăugând că „elementele principale, diamantele și smaraldele, sunt intacte”, iar restaurarea va dura ceva timp, informează Agerpres.

Coroana, încrustată cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, i-a aparținut lui Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

Prețioasa piesă a fost găsită nu foarte departe de muzeu după spargerea din 19 octombrie. Potrivit analizelor inițiale, coroana a fost avariată atunci când a fost scoasă din vitrina în care era expusă, nu atunci când a căzut. Des Cars a spus că bijuteria a fost deteriorată probabil când hoții au tăiat vitrina folosind un disc de tăiat.

A fost un fapt total neașteptat că hoții au abandonat o asemenea piesă, a mai spus directoarea Muzeului Luvru.

Încă nu se știe nimic despre celelalte opt bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Între timp, au fost arestați mai mulți suspecți.

